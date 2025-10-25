Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Общество

Нижегородцам рассказали, как выбрать вкусную и качественную пиццу

25 октября 2025 17:10 Общество
Нижегородцам рассказали, как выбрать вкусную и качественную пиццу

Фото: с сайта ru.freepik.com

25 октября празднуется Всемирный день пиццы — блюда, объединяющего миллионы людей по всему миру. Пицца — это не просто еда, это целая культура, которая может быть приготовлена в самых разных вариациях. Однако, чтобы насладиться этим итальянским деликатесом без вреда для здоровья, важно знать, как правильно выбрать качественную пиццу и учесть её влияние на рацион.

Как выбрать вкусную и качественную пиццу, рассказали специалисты Роспотребнадзора.

При выборе пиццы, будь то в ресторане, кафе или магазине, обратите внимание на несколько ключевых моментов:

  • Внешний вид. Тесто должно быть золотистым, но не подгоревшим, края — ровными и хрустящими, а сыр — полностью расплавленным и тягучим.
  • Вкус и аромат. Пицца не должна иметь посторонних вкусов или запахов, указывающих на использование несвежих или некачественных ингредиентов.
  • Ингредиенты и соус. Овощи должны быть свежими, мясо — ароматным и без неприятного запаха, а соус — насыщенным, но не горьким.
  • Упаковка. В магазине убедитесь, что упаковка цела, содержит информацию о дате изготовления и условиях хранения.
  • Этикетка. Проверьте состав продукта, наличие ароматизаторов и консервантов. Обратите внимание на энергетическую ценность и баланс белков, жиров и углеводов (БЖУ).

Если вы готовите пиццу самостоятельно дома, то можно сделать её более полезной. Чтобы насладиться пиццей, не перегружая рацион, следуйте этим советам:

  • Тонкая корка или цельнозерновая основа. Выбирайте пиццу с тонкой основой или на тесте из цельнозерновой муки, чтобы уменьшить количество калорий.
  • Томатный соус вместо сливочного. Томатный соус — более здоровый вариант, чем жирный сливочный. Он содержит меньше калорий и больше полезных веществ.
  • Меньше сыра, больше овощей. Выбирайте моцареллу или другие сорта сыра с низким содержанием жира. Добавьте больше свежих овощей, таких как шпинат, перец, помидоры, чтобы увеличить количество витаминов и клетчатки.
  • Нежирные белки. Используйте курицу, индейку или морепродукты в качестве белковой начинки.
  • Контроль порции. Разделите пиццу на несколько порций или сочетайте её с большим овощным салатом.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Продовольствие Роспотребнадзор
