Наука

В России началось производство вакцины против ВПЧ

29 октября 2025 15:53 Наука
В России началось производство вакцины против ВПЧ

Фото: Кирилл Мартынов

В Кировской области открылось первое в стране производство вакцины против вируса папилломы человека. Предприятие создано биофармацевтической компанией "Нанолек" при поддержке федерального Фонда развития промышленности, пишет ИА "НТА-Приволжье".

Производство расположено в Оричевском районе и организовано по полному циклу — от получения антигена до выпуска готовой вакцины под названием "Цегардекс". Общий объём инвестиций составил 7,5 млрд рублей, из которых 950 млн предоставлены ФРП в виде льготного займа на покупку современного оборудования.

Проект предусматривает создание двух участков по производству антигена. Первый из них уже работает в Кировской области и способен выпускать не менее 600 тысяч доз в год. Первые партии препарата планируется вывести на рынок во втором полугодии 2026 года. После запуска второго участка в 2027 году мощности увеличатся до более чем 3 млн доз ежегодно.

Генеральный директор компании "Нанолек" Евгений Баринов отметил, что это позволит полностью обеспечить российскую систему здравоохранения вакциной и в дальнейшем выйти на зарубежные рынки.

Появление отечественного производства создаёт условия для включения препарата в Национальный календарь прививок. Вакцинация в первую очередь будет рекомендована девочкам с 12 лет.

Препарат "Цегардекс" разработан в партнёрстве "Нанолек" и НПК "Комбиотех". В марте 2025 года он получил регистрационное удостоверение с показаниями для применения у взрослых. В августе в Минздрав России направлены результаты клинических испытаний с участием детей, а расширение показаний на эту возрастную группу ожидается в феврале 2026 года.

Проект реализуется в рамках Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней России до 2035 года. Совокупные инвестиции в создание производственных мощностей оцениваются примерно в 15 млрд рублей.

Директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Дмитрий Галкин подчеркнул, что развитие таких производств укрепляет технологический суверенитет страны и соответствует целям государственных стратегий в области фармацевтики и иммунопрофилактики.

Вакцинация против ВПЧ снижает риск предраковых заболеваний и онкологии, связанных с вирусом, у мужчин и женщин. Она уменьшает заболеваемость и смертность от рака шейки матки — одного из самых распространённых онкозаболеваний у женщин 14-45 лет. В России рак шейки матки занимает второе место по распространённости и первое — по смертности среди женщин до 44 лет. Более чем у трети пациенток болезнь выявляется на поздних стадиях, а летальность в первый год после постановки диагноза достигает почти 12%.

Ожидается, что массовая вакцинация поможет снизить уровень ВПЧ-ассоциированных заболеваний, сохранить репродуктивное здоровье и повысить рождаемость.

Ранее стало известно, что Центр Гамалеи передал в Минздрав документы для регистрации мРНК-вакцины от рака. Позже нижегородский генетик Екатерина Горшкова рассказала о вакцинации против рака.

