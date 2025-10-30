Нижегородской области выделят 6,4 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

Фото:
Правительственная комиссия по региональному развитию Российской Федерации, возглавляемая заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным, одобрила выделение Нижегородской области казначейского инфраструктурного кредита в размере 6,4 млрд рублей. Средства направят на реализацию масштабного проекта по обновлению систем жилищно-коммунального хозяйства.
Финансирование предусмотрено в рамках проекта модернизации инфраструктуры ЖКХ в Нижегородской агломерации. В его рамках планируется реконструкция водопроводной линии в районе улицы Родионова и Слободы Подновье, а также обновление канализационного коллектора на улицах Керченской и Пролетарской.
Кроме того, в рамках проекта будет построено четыре новых котельных в населённых пунктах Новинки, Ольгино и на улице Ванеева. Также запланирована реконструкция систем водоснабжения и водоотведения в городском округе Бор.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул значимость проекта для региона:
"Цель этих преобразований — повысить надёжность коммунальной инфраструктуры в ключевых населённых пунктах области. Это вопрос комфорта и безопасности для сотен тысяч жителей. Мы также рассчитываем привлечь дополнительно 2,75 млрд рублей за счёт программ обновления инфраструктуры ресурсоснабжающих организаций", — отметил глава региона.
Марат Хуснуллин положительно оценил работу региона в сфере модернизации инфраструктуры, отметив, что Нижегородская область входит в число субъектов, эффективно реализующих подобные программы.
"Мы продолжаем системную работу по распределению казначейских инфраструктурных кредитов. Одобрены новые заявки от Нижегородской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия) и Карелии. Общая сумма финансирования составит 19,8 млрд рублей. Эти проекты напрямую влияют на качество жизни граждан и развитие территорий", — заявил вице-премьер.
Он также подчеркнул, что реализация подобных инициатив требует слаженной работы региональных команд, а конечной целью является скорейшее улучшение условий жизни для жителей.
Ранее сообщалось, что Марат Хуснуллин отметил Нижегородскую область в числе регионов, где после модернизации значительно улучшилось качество коммунальных услуг.
