Московская компания построит канализацию в Ольгине и Новинках за 1,7 млрд рублей

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде выбрали подрядчика для строительства новых сетей водоотведения в поселках Ольгино и Новинки. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в АО "Теплоэнерго", договор заключен с подрядной организацией ООО "ВИДЖО", которая зарегистрирована в Москве.

Компания, как следует из документации на сайте госзакупок, стала единственным участником. Подрядчик должен не только построить канализационные сети, но и разработать рабочую документацию. Стоимость контракта составила 1,68 млрд рублей. Из этой суммы на разработку проектной документации предусматривается около 6,3 млн рублей, остальная часть — на строительно-монтажные работы.

Согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены не позднее 20 декабря 2026 года. Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет, на оборудование и материалы — в соответствии с условиями заводов-изготовителей.

Ранее мэр Юрий Шалабаев заявил, что строительство новых систем водоотведения начнется в четвертом квартале 2025 года. Проект предусматривает прокладку 16 километров канализационных труб и строительство двух насосных станций.

Параллельно в этих же районах завершаются работы по прокладке нового водопровода. Протяженность магистральной линии достигает девяти километров. По данным АО "Нижегородский водоканал", готовность объекта составляет 99%. Проведены гидравлические испытания, впереди — промывка и дезинфекция системы. Ввод в эксплуатацию намечен на декабрь.