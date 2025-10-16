Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Последние новости рубрики Экономика
16 октября 2025 13:19Московская компания построит канализацию в Ольгине и Новинках за 1,7 млрд рублей
16 октября 2025 12:12Российские банки повысили ставки по рублевым вкладам
15 октября 2025 17:54Более 80 школьников и студентов поучаствовали в I форуме "Взлет.Промышленный старт" в Чкаловске
15 октября 2025 14:30Акселератор для малого бизнеса в сфере креативных индустрий стартовал в Нижегородской области
15 октября 2025 12:00Евгений Люлин: бюджет-2026 будет непростым, но социальные приоритеты сохранятся
15 октября 2025 11:31Более 140 тысяч нижегородцев ищут новую работу этой осенью
15 октября 2025 11:18Более 60 нижегородских инвеступолномоченных прошли обучение в рамках программы "Сила территорий"
15 октября 2025 09:49В Нижегородской области представили экономический прогноз до 2028 года
15 октября 2025 07:31Плату за капремонт в Нижегородской области хотят увеличить
15 октября 2025 07:20Утвержден проект застройки по КРТ на улице Панина в Нижнем Новгороде
Экономика

Московская компания построит канализацию в Ольгине и Новинках за 1,7 млрд рублей

16 октября 2025 13:19 Экономика
Московская компания построит канализацию в Ольгине и Новинках за 1,7 млрд рублей

Фото: Мария Орлова

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде выбрали подрядчика для строительства новых сетей водоотведения в поселках Ольгино и Новинки. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в АО "Теплоэнерго", договор заключен с подрядной организацией ООО "ВИДЖО", которая зарегистрирована в Москве. 

Компания, как следует из документации на сайте госзакупок, стала единственным участником. Подрядчик должен не только построить канализационные сети, но и разработать рабочую документацию. Стоимость контракта составила 1,68 млрд рублей. Из этой суммы на разработку проектной документации предусматривается около 6,3 млн рублей, остальная часть — на строительно-монтажные работы.

Согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены не позднее 20 декабря 2026 года. Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет, на оборудование и материалы — в соответствии с условиями заводов-изготовителей.

Ранее мэр Юрий Шалабаев заявил, что строительство новых систем водоотведения начнется в четвертом квартале 2025 года. Проект предусматривает прокладку 16 километров канализационных труб и строительство двух насосных станций. 

Параллельно в этих же районах завершаются работы по прокладке нового водопровода. Протяженность магистральной линии достигает девяти километров. По данным АО "Нижегородский водоканал", готовность объекта составляет 99%. Проведены гидравлические испытания, впереди — промывка и дезинфекция системы. Ввод в эксплуатацию намечен на декабрь.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Водоканал ЖКХ Канализация
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
