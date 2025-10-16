Московская компания построит канализацию в Ольгине и Новинках за 1,7 млрд рублей

Фото:
В Нижнем Новгороде выбрали подрядчика для строительства новых сетей водоотведения в поселках Ольгино и Новинки. Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в АО "Теплоэнерго", договор заключен с подрядной организацией ООО "ВИДЖО", которая зарегистрирована в Москве.
Компания, как следует из документации на сайте госзакупок, стала единственным участником. Подрядчик должен не только построить канализационные сети, но и разработать рабочую документацию. Стоимость контракта составила 1,68 млрд рублей. Из этой суммы на разработку проектной документации предусматривается около 6,3 млн рублей, остальная часть — на строительно-монтажные работы.
Согласно условиям контракта, все работы должны быть завершены не позднее 20 декабря 2026 года. Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет, на оборудование и материалы — в соответствии с условиями заводов-изготовителей.
Ранее мэр Юрий Шалабаев заявил, что строительство новых систем водоотведения начнется в четвертом квартале 2025 года. Проект предусматривает прокладку 16 километров канализационных труб и строительство двух насосных станций.
Параллельно в этих же районах завершаются работы по прокладке нового водопровода. Протяженность магистральной линии достигает девяти километров. По данным АО "Нижегородский водоканал", готовность объекта составляет 99%. Проведены гидравлические испытания, впереди — промывка и дезинфекция системы. Ввод в эксплуатацию намечен на декабрь.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+