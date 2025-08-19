Новый водовод построили в Зеленом городе Общество

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Зелёном городе завершено строительство нового водовода. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Протяженность трубопровода составляет 8 километров, он проложен от села Федяково.

По словам главы города, благодаря запуску водовода удалось закольцевать ранее тупиковый участок с магистральными сетями. Это значительно повысило надёжность водоснабжения для местных жителей и социальных учреждений.

В Зелёном городе сейчас функционируют более 15 социальных объектов, включая школы, санатории, пансионаты и интернаты. Здесь проживает порядка 2000 человек в 300 жилых домах.

Даже в случае аварийной ситуации подача воды будет стабильной, а к системе можно будет без проблем подключать новые здания. У пожарных теперь есть надёжный источник водоснабжения, отметили в администрации города.

Также стало известно, что до конца года "Водоканал" намерен завершить строительство магистральных сетей в Ольгино и Новинках.

Ранее сообщалось, что новую водопроводную сеть ввели в эксплуатацию в Дзержинске.