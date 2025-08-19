Wildberries ответил на жалобы жителей "Окского берега" из-за склада
Мессенджер MAX официально представят в начале осени
Новый ЖК построят на месте кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
125 электрозарядных станций установили в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 августа 2025 17:48  [12] Нижегородские парламентарии рассмотрели актуальные проблемы жилфонда
21 августа 2025 17:35  [44] В Общественной палате приравняли наличие у женщины 5-6 питомцев к чайлдфри
21 августа 2025 17:34  [47] Андрей Самсонов: "Именно "Росатом" может стать драйвером развития региона"
21 августа 2025 17:30  [62] ИИ-ассистент начал консультировать пользователей нижегородского портала госуслуг
21 августа 2025 17:22  [68] Елена Мозгунова: "Нижний Новгород - один из центров, где рождаются идеи "Росатома"
21 августа 2025 17:18  [77] "Росатом" отметил 80-летний юбилей в Нижнем Новгороде: событие глазами экспертов
21 августа 2025 16:55  [119] Новый водовод построили в Зеленом городе
21 августа 2025 16:48  [127] Центробанк назвал признаки мошенничества при снятии денег в банкомате
21 августа 2025 16:30  [125] Педагогов приглашают принять участие в проекте "Учитель+"
21 августа 2025 16:26  [149] Небоскреб построят в "правительственном квартале" на площади Сенной
Общество

Новый водовод построили в Зеленом городе

21 августа 2025 16:55  [119] Общество
Новый водовод построили в Зеленом городе Нижнего Новгорода

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

В Зелёном городе завершено строительство нового водовода. Об этом сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Протяженность трубопровода составляет 8 километров, он проложен от села Федяково. 

По словам главы города, благодаря запуску водовода удалось закольцевать ранее тупиковый участок с магистральными сетями. Это значительно повысило надёжность водоснабжения для местных жителей и социальных учреждений. 

В Зелёном городе сейчас функционируют более 15 социальных объектов, включая школы, санатории, пансионаты и интернаты. Здесь проживает порядка 2000 человек в 300 жилых домах.

Даже в случае аварийной ситуации подача воды будет стабильной, а к системе можно будет без проблем подключать новые здания. У пожарных теперь есть надёжный источник водоснабжения, отметили в администрации города.

Также стало известно, что до конца года "Водоканал" намерен завершить строительство магистральных сетей в Ольгино и Новинках.

Ранее сообщалось, что новую водопроводную сеть ввели в эксплуатацию в Дзержинске.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
водопровод Зелёный город Нижегородский водоканал
Поделиться:
Новости по теме
20 августа 2025 11:40  [602] Семь нарушений нашел Росприроднадзор на Нижегородской станции аэрации
14 июня 2025 14:30  [892] Бастрыкин поручил возбудить дело из-за грязной воды в селе Селема
18 марта 2025 16:25  [656] Свыше 770 млн рублей требуется на обновление водоснабжения в Первомайском
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
19 августа 2025 08:26Опубликованы фото сказочного свечения аэростатов в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных