Более половины очистных сооружений в Нижегородской области требуют ремонта

01 октября 2025 17:34 Общество
Фото: Полина Зубова

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Более половины очистных сооружений Нижегородской области требуют текущего или капитального ремонта. Об этом стало известно в ходе круглого стола, посвящённого вопросам экологии Волжского бассейна, который прошёл на площадке Волжского государственного университета водного транспорта (ВГУВТ) 1 октября.

Согласно информации, озвученной представителями регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства, в области функционирует 230 очистных сооружений. При этом около 60% из них нуждаются в реконструкции или серьёзной модернизации.

Для решения, в том числе, это задачи, с 2019 года в регионе ведётся системная работа в рамках национального проекта "Экология". В настоящее время продолжается реконструкция 31 объекта, а центральным направлением этой программы стала модернизация Нижегородской станции аэрации (НСА).

Помимо состояния очистных сооружений, участники круглого стола затронули и другие важные экологические вопросы. В частности, обсуждалось качество питьевой воды и загрязнение Волжского бассейна, продолжение модернизации на водопроводной станции "Малиновая гряда".

С докладом о применении цифровых решений для повышения техносферной безопасности выступил начальник учебно-тренажёрного центра экологической безопасности и мониторинга ВГУВТ профессор Андрей Пластинин. Он представил более 20 разработок, направленных на комплексное решение инженерных задач, управление рисками чрезвычайных ситуаций и организацию многоуровневого экологического мониторинга.

Ранее сообщалось, что новую технологию очистки воды запустят на Нижегородской станции аэрации.

Теги:
Водоканал Нижегородская станция аэрации Экология
