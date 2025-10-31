Нарколог Холдин заявил, что употребление алкоголя приближает инсульт на 15 лет

Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
31 октября 2025 16:44 Общество
Фото: с сайта unsplash.com

Употребление алкоголя увеличивает риск инсульта, поскольку спиртные напитки негативно влияют на все системы организма, особенно на мозг.

Как рассказал 360.ru нарколог Виталий Холдин, длительное употребление алкоголя вызывает дистрофические изменения в мозге из-за недостатка кислорода и питательных веществ. Это может привести к снижению когнитивных функций, нарушению координации и другим серьёзным проблемам.

Кроме того, алкоголь повышает артериальное давление, что увеличивает риск геморрагического инсульта. В этом случае разрыв кровеносного сосуда приводит к кровоизлиянию в мозг, вызывая повреждение тканей и нарушение мозгового кровообращения. Это может привести к гибели клеток мозга и тяжёлым последствиям для здоровья.

Научные исследования показывают, что злоупотребление алкоголем сокращает продолжительность жизни в среднем на 10–15 лет. Это связано с тем, что алкоголь оказывает разрушительное воздействие на все органы и системы организма.

Инсульт может привести к инвалидности, нарушению речи, памяти, координации движений и другим тяжёлым последствиям. Даже небольшое количество алкоголя может увеличить риск этого опасного состояния.

Для профилактики инсульта Виталий Холдин рекомендует контролировать артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, следить за питанием и весом, а также отказаться от вредных привычек. Если человек не может самостоятельно преодолеть зависимость от алкоголя, ему следует обратиться за профессиональной помощью.

Напомним, с 27 октября по 2 ноября 2025 года в России проходит Неделя борьбы с инсультом. Инсульт сегодня остаётся одной из главных причин инвалидности и второй по частоте причиной смерти в мире. При этом большинство инсультов можно предотвратить, если изменить привычки и внимательнее относиться к своему здоровью.

Алкоголь Здоровье Здравоохранение
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных