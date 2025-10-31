Нарколог Холдин заявил, что употребление алкоголя приближает инсульт на 15 лет

Фото:
Употребление алкоголя увеличивает риск инсульта, поскольку спиртные напитки негативно влияют на все системы организма, особенно на мозг.
Как рассказал 360.ru нарколог Виталий Холдин, длительное употребление алкоголя вызывает дистрофические изменения в мозге из-за недостатка кислорода и питательных веществ. Это может привести к снижению когнитивных функций, нарушению координации и другим серьёзным проблемам.
Кроме того, алкоголь повышает артериальное давление, что увеличивает риск геморрагического инсульта. В этом случае разрыв кровеносного сосуда приводит к кровоизлиянию в мозг, вызывая повреждение тканей и нарушение мозгового кровообращения. Это может привести к гибели клеток мозга и тяжёлым последствиям для здоровья.
Научные исследования показывают, что злоупотребление алкоголем сокращает продолжительность жизни в среднем на 10–15 лет. Это связано с тем, что алкоголь оказывает разрушительное воздействие на все органы и системы организма.
Инсульт может привести к инвалидности, нарушению речи, памяти, координации движений и другим тяжёлым последствиям. Даже небольшое количество алкоголя может увеличить риск этого опасного состояния.
Для профилактики инсульта Виталий Холдин рекомендует контролировать артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы в крови, следить за питанием и весом, а также отказаться от вредных привычек. Если человек не может самостоятельно преодолеть зависимость от алкоголя, ему следует обратиться за профессиональной помощью.
Напомним, с 27 октября по 2 ноября 2025 года в России проходит Неделя борьбы с инсультом. Инсульт сегодня остаётся одной из главных причин инвалидности и второй по частоте причиной смерти в мире. При этом большинство инсультов можно предотвратить, если изменить привычки и внимательнее относиться к своему здоровью.
