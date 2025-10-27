Нижегородцам рассказали, как предотвратить инсульт Общество

С 27 октября по 2 ноября 2025 года в России проходит Неделя борьбы с инсультом. А 29 октября ежегодно во всем мире отмечается День борьбы с инсультом — дата, которая призвана напомнить, насколько важно вовремя заботиться о здоровье и предотвращать это тяжелое заболевание.

По словам главного внештатного специалиста по медицинской профилактике минздрава Нижегородской области, главврача регионального Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Натальи Савицкой, инсульт сегодня остается одной из главных причин инвалидности и второй по частоте причиной смерти в мире. При этом большинство инсультов можно предотвратить, если изменить привычки и внимательнее относиться к своему здоровью.

Главные факторы риска

Первое место среди причин развития инсульта занимает высокое артериальное давление.

"Гипертония в той или иной степени затрагивает почти половину населения планеты, — отмечает Наталья Савицкая. — На ранних стадиях болезнь часто протекает бессимптомно, но без лечения приводит к повреждению сосудов и тяжелым осложнениям, включая инсульт".

По данным специалистов, более половины всех инсультов связаны с гипертонией. Регулярное измерение давления, прием назначенных препаратов и корректировка образа жизни помогают избежать серьезных последствий.

Еще один важный фактор — нарушения сердечного ритма, включая мерцательную аритмию. Без лечения они могут стать причиной инсульта, который нередко протекает особенно тяжело. Однако своевременная диагностика и терапия позволяют этого избежать.

Кроме того, примерно каждый пятый человек, перенесший инсульт, страдает сахарным диабетом второго типа. Диагностировать заболевание можно простым анализом крови, а контролировать — с помощью диеты, физической активности и медикаментов.

Что помогает защититься

Профилактика инсульта напрямую связана со здоровым образом жизни. По словам Савицкой, недостаточная физическая активность ежегодно становится причиной более миллиона инсультов по всему миру.

"Достаточно уделять хотя бы 30 минут умеренной физической нагрузке пять раз в неделю, чтобы снизить риск инсульта на четверть", — подчеркивает эксперт.

Немалое значение имеет и питание. Более половины случаев инсульта связаны с несбалансированным рационом. Включение в меню большего количества овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, умеренного количества рыбы и мяса помогает нормализовать вес, давление и уровень холестерина.

Избыточная масса тела также увеличивает вероятность развития инсульта: при лишнем весе риск возрастает на 22%, при ожирении — на 64%.

Кроме того, около одного из шести инсультов специалисты связывают с последствиями хронического стресса или депрессии. Наталья Савицкая советует уделять внимание эмоциональному здоровью и учиться справляться с тревогой и напряжением.

Вредные привычки — прямой путь к болезни

Курение и чрезмерное употребление алкоголя остаются одними из самых опасных факторов риска.

"Если человек выкуривает 20 сигарет в день, вероятность инсульта у него увеличивается почти в шесть раз, — говорит Савицкая. — Отказ от сигарет и умеренность в употреблении алкоголя существенно снижают риски не только инсульта, но и многих других заболеваний"

Важно знать симптомы

Даже при внимательном отношении к здоровью инсульт может развиться внезапно. Поэтому, по словам специалиста, крайне важно распознавать его первые признаки и действовать быстро.

Помочь запомнить основные симптомы поможет тест "УЗП" — улыбнись, заговори, подними руку:

при попытке улыбнуться уголок рта с одной стороны не поднимается;

речь становится нечеткой или человек не может произнести простую фразу;

одна из рук поднимается хуже или совсем не двигается.

Если наблюдается хотя бы один из этих признаков, нужно немедленно вызвать скорую помощь. Время играет решающую роль: так называемое "терапевтическое окно" составляет около 4,5 часа.

Если лечение начато в этот период, шансы избежать тяжелых последствий значительно выше.

"При положительном результате хотя бы одного из пунктов этого теста необходимо немедленно вызвать скорую помощь и экстренно госпитализировать пострадавшего. Промедление недопустимо! Помните: врачебная помощь необходима даже в случае слабой выраженности симптомов инсульта", — подчеркивает Наталья Савицкая.