Четырех нижегородок осудят за зверское убийство должницы Происшествия

Расследование уголовного дела в отношении четырех жительниц Краснобаковского района завершено и передано в суд. Женщины обвиняются в совершении особо жестокого убийства, совершенного группой лиц.

Преступление было совершено в апреле 2025 года в рабочем поселке Ветлужский. По версии следствия, во время конфликта с общей знакомой обвиняемые жестоко избили женщину возле одного из домов на улице Первомайской.

Кроме того, двое из участниц совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Всех обвиняемых по решению суда отправили в СИЗО.

Позже выяснилось, что погибшая заняла деньги у одной из фигуранток, но так и не вернула их. Четыре подруги решили избить женщину, чтобы преподать ей урок.

1 ноября в пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что следователи собрали достаточно доказательств вины арестованных. Скоро они предстанут перед судом.

