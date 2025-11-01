Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Происшествия

Четырех нижегородок осудят за зверское убийство должницы

01 ноября 2025 14:47 Происшествия
Четырех нижегородок осудят за зверское убийство должницы

Расследование уголовного дела в отношении четырех жительниц Краснобаковского района завершено и передано в суд. Женщины обвиняются в совершении особо жестокого убийства, совершенного группой лиц.

Преступление было совершено в апреле 2025 года в рабочем поселке Ветлужский. По версии следствия, во время конфликта с общей знакомой обвиняемые жестоко избили женщину возле одного из домов на улице Первомайской.

Кроме того, двое из участниц совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Всех обвиняемых по решению суда отправили в СИЗО. 

Позже выяснилось, что погибшая заняла деньги у одной из фигуранток, но так и не вернула их. Четыре подруги решили избить женщину, чтобы преподать ей урок.

1 ноября в пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что следователи собрали достаточно доказательств вины арестованных. Скоро они предстанут перед судом. 

Ранее сообщалось, что в Сарове Нижегородской области будут судить убийцу двух женщин.

Напомним также, что 14 лет тюрьмы получил нижегородец за убийство знакомой ножами и вилками.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Краснобаковский район Убийство Уголовное дело
