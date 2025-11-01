Четырех нижегородок осудят за зверское убийство должницы

Расследование уголовного дела в отношении четырех жительниц Краснобаковского района завершено и передано в суд. Женщины обвиняются в совершении особо жестокого убийства, совершенного группой лиц.
Преступление было совершено в апреле 2025 года в рабочем поселке Ветлужский. По версии следствия, во время конфликта с общей знакомой обвиняемые жестоко избили женщину возле одного из домов на улице Первомайской.
Кроме того, двое из участниц совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Всех обвиняемых по решению суда отправили в СИЗО.
Позже выяснилось, что погибшая заняла деньги у одной из фигуранток, но так и не вернула их. Четыре подруги решили избить женщину, чтобы преподать ей урок.
1 ноября в пресс-службе СУ СКР по региону сообщили, что следователи собрали достаточно доказательств вины арестованных. Скоро они предстанут перед судом.
Ранее сообщалось, что в Сарове Нижегородской области будут судить убийцу двух женщин.
Напомним также, что 14 лет тюрьмы получил нижегородец за убийство знакомой ножами и вилками.
