Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
13 октября 2025 15:18Обезглавившему сноху нижегородцу светит пожизненное
13 октября 2025 15:01Озвучены детали дела против экс-спикера нижегородской думы Барыкина
13 октября 2025 14:51Главу предприятия в Шахунье осудили за организацию незаконной миграции
13 октября 2025 12:42Военнослужащего приговорили к "строгачу" за самовольный уход с позиции в ДНР
13 октября 2025 11:13Бомж с пистолетом ограбил супермаркет в Нижнем Новгороде — видео
12 октября 2025 16:25Водитель мопеда нарушил ПДД и погиб в аварии под Пырой
12 октября 2025 11:44Тела двух утонувших мужчин достали нижегородские спасатели из рек 11 октября
11 октября 2025 17:35Молодой нижегородец попался на попытке переброса наркотиков в колонию
11 октября 2025 14:40Заброшенная ферма сгорела дотла в Лукояновском районе
11 октября 2025 12:48Опубликованы фото сгоревшей машины после ДТП на автозаправке в Арзамасе
Происшествия

Обезглавившему сноху нижегородцу светит пожизненное

13 октября 2025 15:18 Происшествия
Обезглавившему сноху нижегородцу светит пожизненное

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Житель Шатков, убивший сноху с особой жестокостью в рождественскую ночь, предстанет перед судом. Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, расследование уголовного дела завершено.

Преступление было совершено в ходе ссоры, которая произошла в квартире дома на улице Железнодорожной в ночь на 7 января 2025 года. Мужчина нанес жене сына множественные ножевые ранения по телу, а после обезглавил. Потерпевшая скончалась на месте.

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям — об убийстве и надругательстве над телом умершего. Суд поместил фигуранта в СИЗО, где он находится по сей день.

По имеющейся информации, доказательная база собрана внушительная, материалы дела переданы для рассмотрения в суд.

За совершенное преступление мужчина может получить пожизненное.

Ранее сообщалось, что 63-летнего нижегородца осудили на 29 лет за убийство девушки 30-летней давности.

Напомним также, что нижегородский оппозиционер получил 10 лет за зверское убийство отца.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Убийство Уголовное дело Шатки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных