Обезглавившему сноху нижегородцу светит пожизненное

Житель Шатков, убивший сноху с особой жестокостью в рождественскую ночь, предстанет перед судом. Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, расследование уголовного дела завершено.
Преступление было совершено в ходе ссоры, которая произошла в квартире дома на улице Железнодорожной в ночь на 7 января 2025 года. Мужчина нанес жене сына множественные ножевые ранения по телу, а после обезглавил. Потерпевшая скончалась на месте.
Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям — об убийстве и надругательстве над телом умершего. Суд поместил фигуранта в СИЗО, где он находится по сей день.
По имеющейся информации, доказательная база собрана внушительная, материалы дела переданы для рассмотрения в суд.
За совершенное преступление мужчина может получить пожизненное.
