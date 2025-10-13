Обезглавившему сноху нижегородцу светит пожизненное Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Житель Шатков, убивший сноху с особой жестокостью в рождественскую ночь, предстанет перед судом. Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, расследование уголовного дела завершено.

Преступление было совершено в ходе ссоры, которая произошла в квартире дома на улице Железнодорожной в ночь на 7 января 2025 года. Мужчина нанес жене сына множественные ножевые ранения по телу, а после обезглавил. Потерпевшая скончалась на месте.

Следователи возбудили уголовные дела по двум статьям — об убийстве и надругательстве над телом умершего. Суд поместил фигуранта в СИЗО, где он находится по сей день.

По имеющейся информации, доказательная база собрана внушительная, материалы дела переданы для рассмотрения в суд.

За совершенное преступление мужчина может получить пожизненное.

Ранее сообщалось, что 63-летнего нижегородца осудили на 29 лет за убийство девушки 30-летней давности.

Напомним также, что нижегородский оппозиционер получил 10 лет за зверское убийство отца.