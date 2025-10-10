Нижегородка устала ухаживать за больной матерью и задушила ее Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

52-летняя жительница Бора задушила родную мать. Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, возбуждено уголовное дело.

Преступление было совершено в октябре 2025 года в доме на улице Калинина. При каких обстоятельствах местная жительница расправилась со своей 85-летней родительницей, в СК не уточнили. Сказали лишь, что женщина скончалась на месте.

Суд отправил фигурантку в СИЗО. Следователи, тем временем, устанавливают обстоятельства случившегося и собирают доказательства.

При этом телеграм-канал Ni Mash пишет, что борчанка убила больную мать, потому что устала за ней ухаживать. Дочь, как утверждается, злоупотребляла спиртным.

