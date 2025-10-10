Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Происшествия

Нижегородка устала ухаживать за больной матерью и задушила ее

10 октября 2025 12:24
Нижегородка устала ухаживать за больной матерью и задушила ее

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

52-летняя жительница Бора задушила родную мать. Как сообщили в СУ СКР по Нижегородской области, возбуждено уголовное дело.

Преступление было совершено в октябре 2025 года в доме на улице Калинина. При каких обстоятельствах местная жительница расправилась со своей 85-летней родительницей, в СК не уточнили. Сказали лишь, что женщина скончалась на месте. 

Суд отправил фигурантку в СИЗО. Следователи, тем временем, устанавливают обстоятельства случившегося и собирают доказательства.

При этом телеграм-канал Ni Mash пишет, что борчанка убила больную мать, потому что устала за ней ухаживать. Дочь, как утверждается, злоупотребляла спиртным.

Напомним, что нижегородский оппозиционер получил 10 лет колонии за зверское убийство отца. Он задушил пожилого мужчину, тело вывез на дачу и расчленил. 

