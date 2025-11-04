Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Происшествия

Мотоциклист без прав сбил трех школьниц в Кстове

02 ноября 2025 14:58 Происшествия
Мотоциклист без прав сбил трех школьниц в Кстове

Фото: пресс-служба ГАИ по Нижегородской области

Вечером 1 ноября в селе Запрудное Кстовского округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних пешеходов, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

18-летний парень ехал на мотоцикле Motoland Apex по Южному кварталу. Он попытался объехать пешеходов, которые шли по краю дороги, но не справился с управлением и сбил трех девочек — двум из них по 15 лет, младшей всего 12.

Сам водитель не имел прав на управление транспортом.

В результате наезда пострадали все участники. Мотоциклиста с травмами доставили в Центральную районную больницу Кстово. Одну из 15-летних девочек увезли в ту же больницу с черепно-мозговой травмой. Остальные две школьницы получили ушибы руки и ноги. Им оказали помощь на месте и отпустили домой.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что шесть детей погибли в ДТП в Нижегородской области в 2025 году. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

