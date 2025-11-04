Мотоциклист без прав сбил трех школьниц в Кстове

Фото:
Вечером 1 ноября в селе Запрудное Кстовского округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних пешеходов, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
18-летний парень ехал на мотоцикле Motoland Apex по Южному кварталу. Он попытался объехать пешеходов, которые шли по краю дороги, но не справился с управлением и сбил трех девочек — двум из них по 15 лет, младшей всего 12.
Сам водитель не имел прав на управление транспортом.
В результате наезда пострадали все участники. Мотоциклиста с травмами доставили в Центральную районную больницу Кстово. Одну из 15-летних девочек увезли в ту же больницу с черепно-мозговой травмой. Остальные две школьницы получили ушибы руки и ноги. Им оказали помощь на месте и отпустили домой.
Обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что шесть детей погибли в ДТП в Нижегородской области в 2025 году.
