Мотоциклист без прав сбил трех школьниц в Кстове

Фото: пресс-служба ГАИ по Нижегородской области

Вечером 1 ноября в селе Запрудное Кстовского округа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетних пешеходов, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

18-летний парень ехал на мотоцикле Motoland Apex по Южному кварталу. Он попытался объехать пешеходов, которые шли по краю дороги, но не справился с управлением и сбил трех девочек — двум из них по 15 лет, младшей всего 12.

Сам водитель не имел прав на управление транспортом.

В результате наезда пострадали все участники. Мотоциклиста с травмами доставили в Центральную районную больницу Кстово. Одну из 15-летних девочек увезли в ту же больницу с черепно-мозговой травмой. Остальные две школьницы получили ушибы руки и ноги. Им оказали помощь на месте и отпустили домой.

Обстоятельства происшествия уточняются.

