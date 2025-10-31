Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Происшествия

Два человека погибли и два пострадали в ДТП с фурой в Ардатовском районе

31 октября 2025 10:47 Происшествия
Два человека погибли и два пострадали в ДТП с фурой в Ардатовском районе

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В Ардатовском округе Нижегородской области произошла смертельная авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 59-летний водитель грузового автомобиля Mercedes не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди Volkswagen Polo, за рулем которого находился 27-летний мужчина.

Удар оказался смертельным для двух пассажиров Volkswagen — мужчин 27 и 45 лет. Они скончались на месте от полученных травм.

Еще двое пассажиров, 22-летняя девушка и 20-летний молодой человек, были госпитализированы в Арзамасскую ЦРБ с различными телесными повреждениями.

Сообщается, что оба водителя в момент аварии находились в трезвом состоянии. Причины и обстоятельства ДТП продолжают выясняться.

Ранее сообщалось, что 75-летнему нижегородцу стало плохо за рулем, он врезался в припаркованную машину и вскоре скончался.

