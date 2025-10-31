Два человека погибли и два пострадали в ДТП с фурой в Ардатовском районе Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

В Ардатовском округе Нижегородской области произошла смертельная авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 59-летний водитель грузового автомобиля Mercedes не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди Volkswagen Polo, за рулем которого находился 27-летний мужчина.

Удар оказался смертельным для двух пассажиров Volkswagen — мужчин 27 и 45 лет. Они скончались на месте от полученных травм.

Еще двое пассажиров, 22-летняя девушка и 20-летний молодой человек, были госпитализированы в Арзамасскую ЦРБ с различными телесными повреждениями.

Сообщается, что оба водителя в момент аварии находились в трезвом состоянии. Причины и обстоятельства ДТП продолжают выясняться.



