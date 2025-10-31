Два человека погибли и два пострадали в ДТП с фурой в Ардатовском районе

Фото:
В Ардатовском округе Нижегородской области произошла смертельная авария, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 59-летний водитель грузового автомобиля Mercedes не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди Volkswagen Polo, за рулем которого находился 27-летний мужчина.
Удар оказался смертельным для двух пассажиров Volkswagen — мужчин 27 и 45 лет. Они скончались на месте от полученных травм.
Еще двое пассажиров, 22-летняя девушка и 20-летний молодой человек, были госпитализированы в Арзамасскую ЦРБ с различными телесными повреждениями.
Сообщается, что оба водителя в момент аварии находились в трезвом состоянии. Причины и обстоятельства ДТП продолжают выясняться.
Ранее сообщалось, что 75-летнему нижегородцу стало плохо за рулем, он врезался в припаркованную машину и вскоре скончался.
