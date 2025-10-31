Смертельное ДТП в Нижнем Новгороде: мужчине стало плохо за рулем

Фото:
Смертельное ДТП произошло в переулке Нартова,2г в Нижнем Новгороде 30 октября. Подробности сообщили в ГАИ Нижегородской области.
По предварительной информации, 75-летний мужчина, находившийся за рулем кроссовера Jetour, внезапно почувствовал себя плохо во время движения. Потеряв контроль над автомобилем, он врезался в припаркованный Renault.
После аварии водителю стало еще хуже. Его пытались спасти медики, прибывшие на место происшествия, однако мужчина скончался.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что смертность в ДТП в Нижнем Новгороде выросла почти в три раза.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+