Смертельное ДТП в Нижнем Новгороде: мужчине стало плохо за рулем Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло в переулке Нартова,2г в Нижнем Новгороде 30 октября. Подробности сообщили в ГАИ Нижегородской области.

По предварительной информации, 75-летний мужчина, находившийся за рулем кроссовера Jetour, внезапно почувствовал себя плохо во время движения. Потеряв контроль над автомобилем, он врезался в припаркованный Renault.

После аварии водителю стало еще хуже. Его пытались спасти медики, прибывшие на место происшествия, однако мужчина скончался.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

