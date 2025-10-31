Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Происшествия

Смертельное ДТП в Нижнем Новгороде: мужчине стало плохо за рулем

31 октября 2025 09:51
Смертельное ДТП в Нижнем Новгороде: мужчине стало плохо за рулем

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Смертельное ДТП произошло в переулке Нартова,2г в Нижнем Новгороде 30 октября. Подробности сообщили в ГАИ Нижегородской области.

По предварительной информации, 75-летний мужчина, находившийся за рулем кроссовера Jetour, внезапно почувствовал себя плохо во время движения. Потеряв контроль над автомобилем, он врезался в припаркованный Renault.

После аварии водителю стало еще хуже. Его пытались спасти медики, прибывшие на место происшествия, однако мужчина скончался.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что смертность в ДТП в Нижнем Новгороде выросла почти в три раза.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных