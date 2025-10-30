Ночью в Нижнем Новгороде на район приходится лишь один наряд ДПС Общество

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижнем Новгороде из-за нехватки сотрудников Госавтоинспекции на каждый из восьми районов города в ночное время удается выставить лишь один наряд ДПС. Об этом на пресс-конференции в НОИЦ сообщил начальник управления Госавтоинспекции Нижегородской области Владимир Ежов, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, такая ситуация связана с общей проблемой недоукомплектованности кадров, которая характерна не только для региона, но и для всей России. В 2024 году нехватка сотрудников в подразделениях ГИБДД области достигала 19%. Благодаря дополнительным мерам поддержки, в том числе ежемесячным выплатам в размере 10 тысяч рублей из областного бюджета, удалось снизить некомплект до 16,2%. Однако, как отметил Ежов, этого недостаточно, чтобы привлечь достаточное количество новых сотрудников.

Среди причин кадрового дефицита — высокие требования к кандидатам. Будущие инспекторы должны иметь высшее юридическое образование, пройти службу в армии и обладать отличным здоровьем. Работа в ГАИ связана с круглосуточным дежурством на дорогах в любых погодных условиях, а также с выполнением полицейских задач: охраной общественного порядка, задержанием правонарушителей, участием в раскрытии преступлений.

Недостаток личного состава напрямую влияет на аварийность. По словам Ежова, водители, нарушающие правила дорожного движения, рассчитывают на безнаказанность, зная, что инспекторов на дорогах мало.

"У нас восемь районов в Нижнем Новгороде. Из-за имеющегося некомплекта в городском батальоне мы в ночь можем выставить на каждый район по одному наряду ДПС. Только представьте: один наряд на, скажем, целый Автозаводский район! Что он может сделать? Например, задержали пьяного за рулем. Его надо доставить в отдел, машину надо эвакуировать. Наряд практически на несколько часов выдернут из единой системы дислокации постов и нарядов. Район остается оголенный. В Кстове два наряда заступает на дежурство. Конечно, они не в состоянии охватить обширную территорию", - добавил полицейский.

Ежов призвал самих участников дорожного движения соблюдать правила и сохранять культуру вождения.

