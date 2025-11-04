Крестный ход 4 ноября отменили в Нижнем Новгороде из-за дождя Общество

Фото: Кира Мишина

Крестный ход (0+) в честь празднования Казанской иконы Божией Матери в Нижнем Новгороде не состоится 4 ноября.

Дожди обрушились на регион еще в ночь на 4 ноября. По прогнозу они будут идти до самого вечера. Кроме того, на улице всего +6 градусов.

Из-за погодных условий было принято решение отменить крестный ход.

Напомним, что 4 ноября также отмечается День народного единства. В этом году площадок празднования две — площадь Народного единства и Нижегородская ярмарка. Подробнее о мероприятиях (0+) мы рассказывали тут.