Крестный ход 4 ноября отменили в Нижнем Новгороде из-за дождя

Крестный ход (0+) в честь празднования Казанской иконы Божией Матери в Нижнем Новгороде не состоится 4 ноября.
Дожди обрушились на регион еще в ночь на 4 ноября. По прогнозу они будут идти до самого вечера. Кроме того, на улице всего +6 градусов.
Из-за погодных условий было принято решение отменить крестный ход.
Напомним, что 4 ноября также отмечается День народного единства. В этом году площадок празднования две — площадь Народного единства и Нижегородская ярмарка. Подробнее о мероприятиях (0+) мы рассказывали тут.
