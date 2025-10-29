Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Общество

Крестный ход в честь Казанской иконы пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября

29 октября 2025 09:14 Общество
Крестный ход в честь Казанской иконы пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября

Фото: Кира Мишина

Крестный ход (0+), приуроченный к празднованию Казанской иконы Божией Матери, пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября. Об этом сообщает Нижегородская епархия Русской православной церкви.

Начало шествия запланировано на 13:00. По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия верующие пройдут с Казанским образом от Михайло-Архангельского собора, расположенного в кремле, по Зеленскому съезду до храма в честь Рождества Иоанна Предтечи на площади Народного единства.

Ранее сообщалось, что ковчег с мощами святителя Тихона привезли в Нижегородскую область. 

Ранее сообщалось, что ковчег с мощами святителя Тихона привезли в Нижегородскую область.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных