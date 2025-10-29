Крестный ход в честь Казанской иконы пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября Общество

Фото: Кира Мишина

Крестный ход (0+), приуроченный к празднованию Казанской иконы Божией Матери, пройдет в Нижнем Новгороде 4 ноября. Об этом сообщает Нижегородская епархия Русской православной церкви.

Начало шествия запланировано на 13:00. По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия верующие пройдут с Казанским образом от Михайло-Архангельского собора, расположенного в кремле, по Зеленскому съезду до храма в честь Рождества Иоанна Предтечи на площади Народного единства.

