Случаи бешенства зафиксированы в 11 муниципалитетах Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

Случаи бешенства зафиксированы в 11 муниципалитетах Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По его данным, всего на контроле находится 18 случаев заболевания.

Напомним, в октябре карантин по бешенству ввели в трех населенных пунктах региона, а отменили в пяти.