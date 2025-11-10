Фото:
Случаи бешенства зафиксированы в 11 муниципалитетах Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
По его данным, всего на контроле находится 18 случаев заболевания.
Напомним, в октябре карантин по бешенству ввели в трех населенных пунктах региона, а отменили в пяти.
