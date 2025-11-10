Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Последние новости рубрики Общество
10 ноября 2025 11:02Автор эскизов к муралам в Выксе Эрик Булатов ушел из жизни
10 ноября 2025 10:20Случаи бешенства зафиксированы в 11 муниципалитетах Нижегородской области
10 ноября 2025 09:58Десятки домов в Нижнем Новгороде останутся без воды и света 10 ноября
10 ноября 2025 09:42"Ласточку" запустят между Нижним Новгородом и Кировом в новогодние праздники
10 ноября 2025 09:00Никитин поздравил сотрудников МВД с праздником
10 ноября 2025 08:56Как снизить риск диабета: советы главного нижегородского эндокринолога
10 ноября 2025 08:00Нижегородцев научили узнавать местоположение автобуса без интернета
10 ноября 2025 07:00Митрополит Георгий провел крещение шестерых младенцев в нижегородском соборе
09 ноября 2025 18:20Установка светофора планируется около нижегородского парка 777-летия
09 ноября 2025 17:46Поезд Деда Мороза сделает остановки в Нижнем Новгороде и Дзержинске
Общество

Случаи бешенства зафиксированы в 11 муниципалитетах Нижегородской области

10 ноября 2025 10:20 Общество
Случаи бешенства зафиксированы в 11 муниципалитетах Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Случаи бешенства зафиксированы в 11 муниципалитетах Нижегородской области. Об этом сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По его данным, всего на контроле находится 18 случаев заболевания.

Напомним, в октябре карантин по бешенству ввели в трех населенных пунктах региона, а отменили в пяти.

Теги:
Бешенство Карантин МЧС
Новости по теме
13 октября 2025 09:42Бешенство выявили у лисы и собаки в Нижегородской области
19 сентября 2025 11:42Карантин по бешенству отменили в Спасском округе
06 марта 2025 18:15Нижегородские ветеринары рассказали о борьбе с бешенством у диких животных
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных