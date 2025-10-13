Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 октября 2025 10:36Онколог рассказала нижегородкам, как снизить риск рака груди
13 октября 2025 09:42Бешенство выявили у лисы и собаки в Нижегородской области
12 октября 2025 19:32Игорь Седых и Андрей Дранишников поделились своими рыболовными успехами
12 октября 2025 16:59Нижегородцам напомнили о мерах профилактики тромбоза во время авиаперелётов
12 октября 2025 15:53Более 20 тысяч новых сосен высадили в шатковских лесах
12 октября 2025 14:01Нижегородцы в этом году стали чаще покупать подержанные Mazda, Kia и Hyundai
12 октября 2025 13:26Роспотребнадзор предупредил нижегородцев о кишечном иерсиниозе
12 октября 2025 12:57Средний размер стипендии в вузах Нижнего Новгорода составил около 3200 рублей
12 октября 2025 12:33В Нижегородской области в октябре пройдет акция "Сообщи, где торгуют смертью"
12 октября 2025 12:04Нижегородским школьникам рассказали о дипфейках в рамках "Цифрового ликбеза"
Общество

Бешенство выявили у лисы и собаки в Нижегородской области

13 октября 2025 09:42 Общество
Бешенство выявили у лисы и собаки в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Два случая бешенства зафиксированы в Нижегородской области. Опасное заболевание подтвердилось у лисы и собаки после лабораторных исследований, проведённых 9 октября в Областной ветеринарной лаборатории. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

Так, очаги инфекции обнаружены в посёлке Петровский Воротынского округа и в селе Салганы Краснооктябрьского округа.

На этих территориях уже начались противоэпизоотические мероприятия. Специалисты госветслужбы работают по утверждённым правилам, чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса и ликвидировать очаги заражения.

Владельцам домашних животных напоминают: если ваша собака или кошка укусила человека или другое животное, вы обязаны в течение 12 часов доставить питомца в ветеринарную организацию, подведомственную региональным властям.

Там животное осмотрит ветеринарный врач, после чего его изолируют и будут наблюдать в течение 10 дней. Это обязательная мера, предусмотренная ветеринарными правилами, чтобы предотвратить возможное распространение бешенства.

Ранее сообщалось, что карантин по бешенству ввели в селе Теплово и деревне Загарино в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бешенство Животные
Поделиться:
Новости по теме
10 октября 2025 14:48Нижегородским приютам компенсируют расходы на аренду и ветпомощь
19 сентября 2025 11:42Карантин по бешенству отменили в Спасском округе
16 сентября 2025 12:58Карантин по бешенству введен в Лыскове
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных