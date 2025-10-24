ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 октября 2025 17:38Участники программы "Герои. Нижегородская область" прошли стажировку в администрации Нижнего Новгорода
24 октября 2025 17:38Карантин по бешенству отменили в двух нижегородских селах
24 октября 2025 17:19Андрей Гнеушев провел заседание межведомственной комиссии в нижегородском филиале фонда "Защитники Отечества"
24 октября 2025 17:02Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
24 октября 2025 16:25Болельщик нижегородского "Торпедо" стал миллионером благодаря теще
24 октября 2025 16:18В Нижнем Новгороде открыли граффити в честь героя СВО Алоуддина Мирзорахимова
24 октября 2025 16:05Жительница Перевоза выплатит компенсацию за оскорбление врача в интернете
24 октября 2025 15:56Что говорят в "Теплоэнерго" по поводу нового уголовного дела о вони
24 октября 2025 13:47Два детских сада объединили в один в Нижнем Новгороде
24 октября 2025 13:29Последние выходные октября будут дождливыми, но теплыми в Нижнем Новгороде
Общество

Карантин по бешенству отменили в двух нижегородских селах

24 октября 2025 17:38 Общество
Карантин по бешенству отменили в двух нижегородских селах

Карантин по бешенству отменили в двух населенных пунктах Нижегородской области.

Согласно указу губернатора, ограничения снимаются на территории села Работки, входящего в состав Кстовского района, а также в рабочем поселке Большое Мурашкино.

Карантин был введен в этих населенных пунктах указами губернатора от 31 июля и 1 августа 2025 года соответственно.

Напомним, в октябре ограничения отменили в трех населенных пунктах: Городце, деревне Котельницы в Чкаловском округе и поселке Пильне. В то же время в нескольких населенных пунктах, наоборот, ввели карантин

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Бешенство Карантин
Поделиться:
Новости по теме
13 октября 2025 09:42Бешенство выявили у лисы и собаки в Нижегородской области
21 сентября 2025 08:00Карантин по африканской чуме свиней сняли в Воскресенском районе
19 сентября 2025 11:42Карантин по бешенству отменили в Спасском округе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных