Карантин по бешенству отменили в двух нижегородских селах

Карантин по бешенству отменили в двух населенных пунктах Нижегородской области.
Согласно указу губернатора, ограничения снимаются на территории села Работки, входящего в состав Кстовского района, а также в рабочем поселке Большое Мурашкино.
Карантин был введен в этих населенных пунктах указами губернатора от 31 июля и 1 августа 2025 года соответственно.
Напомним, в октябре ограничения отменили в трех населенных пунктах: Городце, деревне Котельницы в Чкаловском округе и поселке Пильне. В то же время в нескольких населенных пунктах, наоборот, ввели карантин.
