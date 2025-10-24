Карантин по бешенству отменили в двух нижегородских селах Общество

Карантин по бешенству отменили в двух населенных пунктах Нижегородской области.

Согласно указу губернатора, ограничения снимаются на территории села Работки, входящего в состав Кстовского района, а также в рабочем поселке Большое Мурашкино.

Карантин был введен в этих населенных пунктах указами губернатора от 31 июля и 1 августа 2025 года соответственно.

Напомним, в октябре ограничения отменили в трех населенных пунктах: Городце, деревне Котельницы в Чкаловском округе и поселке Пильне. В то же время в нескольких населенных пунктах, наоборот, ввели карантин.