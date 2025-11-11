Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
11 ноября 2025 11:25Нижегородец помог онлайн-казино обналичить более 113 млн рублей
11 ноября 2025 10:45Нижегородка отдала мошенникам 19 млн рублей ради заработка на криптовалюте
11 ноября 2025 09:22Иномарка сбила подростка на проспекте Гагарина: пострадавший в больнице
11 ноября 2025 08:00Борчанина осудили на восемь лет за пьяную езду и попытку сбыта наркотиков
10 ноября 2025 19:38Водитель "Арзамасского хлеба" умер за рулем во время доставки продукции
10 ноября 2025 16:25Экс-сотрудница дорожной службы в Сарове устроила аферу на 2 миллиона рублей
10 ноября 2025 15:53Рабочему отрезало руку на предприятии в Шарангском районе
10 ноября 2025 15:30Полиция нашла двух подростков, которые шли перед тепловозом в Правдинске
10 ноября 2025 13:07Мошенники убедили нижегородца перевести 800 тысяч на "безопасный" счет
10 ноября 2025 12:03Частный дом загорелся в Канавине
Нижегородка отдала мошенникам 19 млн рублей ради заработка на криптовалюте

11 ноября 2025 10:45 Происшествия
Фото: Александр Воложанин

Жительница Канавинского района стала жертвой мошенников, поверив в обещания быстрой прибыли от инвестиций в криптовалюту. Общий ущерб составил 18,7 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.

По данным полиции, 39-летняя женщина несколько месяцев общалась по телефону с неизвестными, которые убеждали её в том, что вложения в цифровые активы принесут высокий доход при минимальных рисках. Чтобы не упустить "уникальную возможность", она оформила кредит на миллион рублей, сняла 400 тысяч с кредитных карт, заняла у знакомых 4,5 миллиона и продала собственную квартиру за 11,9 миллиона. Также она добавила к сумме свои накопления — 915 тысяч рублей. Все средства женщина перевела на счета, указанные злоумышленниками.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полиция проводит следственные мероприятия, чтобы установить личности причастных и выяснить все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители напоминают: предложения о быстром заработке часто оказываются уловками мошенников. Прежде чем инвестировать сбережения, важно тщательно проверять информацию и не переводить деньги незнакомым лицам.

Ранее сообщалось, что пожилая нижегородка отдала мошенникам золотые слитки на сумму более 5 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что пожилая нижегородка отдала мошенникам золотые слитки на сумму более 5 миллионов рублей.

мошенники Мошенничество Полиция
04 ноября 2025 15:39Мошенники стали звонить россиянам под видом бухгалтеров
01 ноября 2025 19:30Нижегородка хотела подзаработать в декрете, но в итоге лишилась 2,5 млн рублей
27 октября 2025 19:33Нижегородка лишилась 6 млн рублей после двухнедельного созвона с аферистами
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
