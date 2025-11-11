Нижегородка отдала мошенникам 19 млн рублей ради заработка на криптовалюте Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Жительница Канавинского района стала жертвой мошенников, поверив в обещания быстрой прибыли от инвестиций в криптовалюту. Общий ущерб составил 18,7 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Нижнему Новгороду.

По данным полиции, 39-летняя женщина несколько месяцев общалась по телефону с неизвестными, которые убеждали её в том, что вложения в цифровые активы принесут высокий доход при минимальных рисках. Чтобы не упустить "уникальную возможность", она оформила кредит на миллион рублей, сняла 400 тысяч с кредитных карт, заняла у знакомых 4,5 миллиона и продала собственную квартиру за 11,9 миллиона. Также она добавила к сумме свои накопления — 915 тысяч рублей. Все средства женщина перевела на счета, указанные злоумышленниками.

Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Полиция проводит следственные мероприятия, чтобы установить личности причастных и выяснить все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители напоминают: предложения о быстром заработке часто оказываются уловками мошенников. Прежде чем инвестировать сбережения, важно тщательно проверять информацию и не переводить деньги незнакомым лицам.

