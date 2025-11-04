Мошенники стали звонить россиянам под видом бухгалтеров

В России зафиксирована новая схема телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь бухгалтерами местных администраций, и сообщают, что человеку положена выплата или необходимо лично явиться для оформления документов. Об этом, как пишет 360.ru, предупредили в МВД России.
Во время разговора аферисты называют точное время приема, номер кабинета и уверяют, что оформить документы дистанционно невозможно. В конце они просят продиктовать паспортные данные — якобы для оформления временного пропуска.
На деле мошенники используют полученные сведения, чтобы вызвать доверие и убедить собеседника сообщить одноразовые коды из СМС. С их помощью преступники получают доступ к банковским или личным онлайн-аккаунтам.
Затем к разговору часто подключаются "сотрудники правоохранительных органов" или "специалисты по безопасности", которые пугают человека сообщениями об утечке данных или нарушениях.
Эксперты отмечают, что схема действует из-за убедительного официального тона и точных деталей — таких как время приема и номер кабинета. В результате жертва воспринимает разговор как обычную административную процедуру и теряет бдительность.
Ранее нижегородцам рассказали, как мошенники используют социальную инженерию.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+