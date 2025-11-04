Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Происшествия

Мошенники стали звонить россиянам под видом бухгалтеров

04 ноября 2025 15:39 Происшествия
Мошенники стали звонить россиянам под видом бухгалтеров

В России зафиксирована новая схема телефонного мошенничества. Злоумышленники звонят гражданам, представляясь бухгалтерами местных администраций, и сообщают, что человеку положена выплата или необходимо лично явиться для оформления документов. Об этом, как пишет 360.ru, предупредили в МВД России.

Во время разговора аферисты называют точное время приема, номер кабинета и уверяют, что оформить документы дистанционно невозможно. В конце они просят продиктовать паспортные данные — якобы для оформления временного пропуска.

На деле мошенники используют полученные сведения, чтобы вызвать доверие и убедить собеседника сообщить одноразовые коды из СМС. С их помощью преступники получают доступ к банковским или личным онлайн-аккаунтам.

Затем к разговору часто подключаются "сотрудники правоохранительных органов" или "специалисты по безопасности", которые пугают человека сообщениями об утечке данных или нарушениях.

Эксперты отмечают, что схема действует из-за убедительного официального тона и точных деталей — таких как время приема и номер кабинета. В результате жертва воспринимает разговор как обычную административную процедуру и теряет бдительность.

Ранее нижегородцам рассказали, как мошенники используют социальную инженерию. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных