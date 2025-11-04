Пожилая нижегородка отдала мошенникам золотые слитки на пять млн рублей Происшествия

В Нижнем Новгороде 78-летняя женщина стала жертвой мошенничества, лишившись золотых слитков на сумму более 5 миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По словам пострадавшей, на протяжении двух недель ей регулярно звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками различных организаций — от пенсионного фонда до банков и силовых структур. Злоумышленники действовали уверенно и убедительно, утверждая, что на имя женщины якобы оформлена сомнительная финансовая операция.

Под давлением злоумышленников пенсионерка сняла свои накопления с банковского вклада и приобрела в отделении банка четыре золотых слитка общим весом 470 граммов. После этого по указанию мошенников она села в такси и отправилась в Богородский район. На одной из просёлочных дорог женщина передала драгоценный металл неизвестному мужчине.

Только спустя время она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что мошенники стали представляться сотрудниками нижегородского минимущества.