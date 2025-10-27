Нижегородка лишилась 6 млн рублей после двухнедельного созвона с аферистами

Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Происшествия

27 октября 2025 19:33 Происшествия
70-летняя нижегородка стала жертвой телефонных аферистов и за две недели лишилась более 6 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По словам пострадавшей, на протяжении двух недель ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных государственных структур. Под предлогом отмены подозрительной банковской операции и необходимости "декларировать" сбережения, злоумышленники убедили женщину снять все накопления со счетов.

После этого пенсионерка пять раз передавала крупные суммы денег незнакомцам. Трижды – на детских площадках Канавинского района, где она вручила 1 150 000, 1 000 000 и 1 864 000 рублей. Еще 1 190 000 рублей женщина передала у подъезда своего дома на улице Акимова, а 1 000 000 рублей – в Ленинском районе города.

Общий ущерб составил 6 204 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".  Ведется расследование.

Ранее сообщалось, что 75-летняя жительница Арзамаса отдала мошенникам почти 3 млн рублей личных накоплений.

Теги:
мошенники Мошенничество Уголовное дело
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных