Нижегородка лишилась 6 млн рублей после двухнедельного созвона с аферистами Происшествия

70-летняя нижегородка стала жертвой телефонных аферистов и за две недели лишилась более 6 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

По словам пострадавшей, на протяжении двух недель ей звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных государственных структур. Под предлогом отмены подозрительной банковской операции и необходимости "декларировать" сбережения, злоумышленники убедили женщину снять все накопления со счетов.

После этого пенсионерка пять раз передавала крупные суммы денег незнакомцам. Трижды – на детских площадках Канавинского района, где она вручила 1 150 000, 1 000 000 и 1 864 000 рублей. Еще 1 190 000 рублей женщина передала у подъезда своего дома на улице Акимова, а 1 000 000 рублей – в Ленинском районе города.

Общий ущерб составил 6 204 000 рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Ведется расследование.

