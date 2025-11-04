Нижегородка хотела подзаработать в декрете, но в итоге лишилась 2,5 млн рублей

42-летняя жительница Дзержинска, находящаяся в декретном отпуске, лишилась свыше 2,5 млн рублей, полагая, что инвестирует средства через торговую платформу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Женщина обратилась в дежурную часть отдела полиции №1 Управления МВД России по городу Дзержинску. Рассказала, что в поисках дополнительного заработка в мессенджере вступила в группу по удаленной работе и заполнила анкету.
После этого ей позвонил неизвестный, представившийся менеджером организации. Под предлогом обучения и заработка на инвестициях он убедил заявительницу перейти по неизвестным ссылкам и установить приложения.
Действуя по инструкциям злоумышленника, женщина перечислила кредитные средства и личные накопления на общую сумму 2 514 600 рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Сотрудники полиции продолжают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого.
Ранее сообщалось, что нижегородка лишилась 6 млн рублей после двухнедельного созвона с аферистами.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+