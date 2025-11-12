Адвокат Гибадуллин объяснил, как действовать при блокировке перевода самому себе

Фото:
Всё больше россиян сталкиваются с блокировкой банковских карт. Это может произойти из-за подозрительных переводов или обычных операций, таких как перевод денег самому себе. 360.ru выяснил, почему блокируют такие переводы, как защитить себя от заморозки счета и что делать, если карта уже заблокирована.
Адвокат Евгений Гибадуллин объяснил 360.ru, что блокировка карт при переводах между своими счетами — новое явление. Ранее подобные меры применялись к счетам предпринимателей и юридических лиц в соответствии с 115-м федеральным законом, известным как "антиотмывочный". В таких случаях средства замораживались до выяснения характера перевода. Теперь это происходит и с картами физических лиц из-за алгоритмов, разработанных банками.
Ещё одна причина — борьба с телефонным мошенничеством. "Судебные прецеденты часто включают случаи, когда банк обязан возместить клиенту сумму переводов из-за недостаточной осмотрительности при выполнении распоряжений клиента", — отметил Гибадуллин.Также банки борются с дропперами — людьми, чьи карты используются для вывода похищенных средств.
Адвокат подчеркнул, что нет конкретных сумм, вызывающих блокировку. Решение зависит от алгоритмов банка.
Как избежать блокировок при переводах самому себе:
Указывайте назначение платежа - например, "перевод личных средств" или "перевод накоплений".
Не дробите крупные суммы на мелкие переводы.
Разделяйте личные и бизнес-расходы, избегая переводов между личной и бизнес-картами.
Сохраняйте документы, подтверждающие источник дохода.
Крупные переводы совершайте в отделениях банков.
Обновляйте персональные данные в банках.
Пользуйтесь одними и теми же банкоматами.
Что делать, если карта заблокирована
Если карта заблокирована, обратитесь в банк по телефону горячей линии или в отделение. Предоставьте письменные пояснения и документы, подтверждающие источник средств. Банк рассмотрит их и примет решение о разблокировке.
Обычно блокируется не сам счет и карта, а возможность онлайн-переводов через интернет-банкинг. Если банк не запрашивал информацию, следует самостоятельно обратиться в банк по телефону горячей линии или в отделение..
Если же вы попали в базу данных о попытках переводов без согласия, обратитесь в Банк России через коммерческий банк или напрямую через интернет-приёмную. В заявлении укажите паспортные данные, номера банков, счетов и карт, а также личный телефон. Банк России рассмотрит заявление в течение 15 рабочих дней.
