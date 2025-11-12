Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
12 ноября 2025 13:10Температура выше нормы ожидается 12-20 ноября в Нижегородской области
12 ноября 2025 12:44Молодые мамы в Дзержинске начали получать смс о доступных мерах поддержки
12 ноября 2025 12:12Адвокат Гибадуллин объяснил, как действовать при блокировке перевода самому себе
12 ноября 2025 11:12Новогоднюю елку начали устанавливать в центре Сормова
12 ноября 2025 10:58Белки Финлайсона и черные лебеди поселились в нижегородском зоопарке
12 ноября 2025 10:25Евгений Люлин: "В военное время Горький приютил тысячи детей, став для них второй родиной"
12 ноября 2025 09:57Новый ЖК построят на месте Карповского рынка в Нижнем Новгороде
12 ноября 2025 09:42Вонючий туман накрыл утром Нижний Новгород
12 ноября 2025 09:23Трехлетнее наставничество ждет молодых нижегородских врачей с 2026 года
12 ноября 2025 08:00Проект застройки на 400 домов утвердили в Богородском округе
Общество

Адвокат Гибадуллин объяснил, как действовать при блокировке перевода самому себе

12 ноября 2025 12:12 Общество
Адвокат Гибадуллин объяснил, как действовать при блокировке перевода самому себе

Фото: Александр Воложанин

Всё больше россиян сталкиваются с блокировкой банковских карт. Это может произойти из-за подозрительных переводов или обычных операций, таких как перевод денег самому себе. 360.ru выяснил, почему блокируют такие переводы, как защитить себя от заморозки счета и что делать, если карта уже заблокирована.

Адвокат Евгений Гибадуллин объяснил 360.ru, что блокировка карт при переводах между своими счетами — новое явление. Ранее подобные меры применялись к счетам предпринимателей и юридических лиц в соответствии с 115-м федеральным законом, известным как "антиотмывочный". В таких случаях средства замораживались до выяснения характера перевода. Теперь это происходит и с картами физических лиц из-за алгоритмов, разработанных банками.

Ещё одна причина — борьба с телефонным мошенничеством. "Судебные прецеденты часто включают случаи, когда банк обязан возместить клиенту сумму переводов из-за недостаточной осмотрительности при выполнении распоряжений клиента", — отметил Гибадуллин.

Также банки борются с дропперами — людьми, чьи карты используются для вывода похищенных средств.

Адвокат подчеркнул, что нет конкретных сумм, вызывающих блокировку. Решение зависит от алгоритмов банка.

Как избежать блокировок при переводах самому себе:

  • Указывайте назначение платежа - например, "перевод личных средств" или "перевод накоплений".

  • Не дробите крупные суммы на мелкие переводы.

  • Разделяйте личные и бизнес-расходы, избегая переводов между личной и бизнес-картами.

  • Сохраняйте документы, подтверждающие источник дохода.

  • Крупные переводы совершайте в отделениях банков.

  • Обновляйте персональные данные в банках.

  • Пользуйтесь одними и теми же банкоматами.

Что делать, если карта заблокирована

Если карта заблокирована, обратитесь в банк по телефону горячей линии или в отделение. Предоставьте письменные пояснения и документы, подтверждающие источник средств. Банк рассмотрит их и примет решение о разблокировке.

Обычно блокируется не сам счет и карта, а возможность онлайн-переводов через интернет-банкинг. Если банк не запрашивал информацию, следует самостоятельно обратиться в банк по телефону горячей линии или в отделение..

Если же вы попали в базу данных о попытках переводов без согласия, обратитесь в Банк России через коммерческий банк или напрямую через интернет-приёмную. В заявлении укажите паспортные данные, номера банков, счетов и карт, а также личный телефон. Банк России рассмотрит заявление в течение 15 рабочих дней.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Деньги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных