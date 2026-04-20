20 апреля 2026 18:46 Общество
Жителей мкр. Боталово-4 вакцинируют от гепатита А после подтопления

Фото: Александр Воложанин

Жителей микрорайона Боталово-4 в городском округе Бор привьют из‑за подтопления территории. Об этом сообщили в Борской ЦРБ.

В медучреждении подчеркнули, что системы водоснабжения и водоотведения находятся под постоянным контролем вне зависимости от уровня грунтовых и талых вод. Регулярные лабораторные исследования воды в централизованной системе не выявили отклонений от нормативов.

Тем не менее по поручению Роспотребнадзора принято решение о проведении профилактической иммунизации. Эта мера носит плановый характер и направлена на предупреждение возможных санитарно-эпидемиологических рисков.

Прививки против вирусного гепатита А по эпидемическим показаниям рекомендованы детям от 3 до 17 лет. Вакцинацию будут проводить в детских садах и школах после получения согласия законных представителей.

Также иммунизация показана взрослым от 18 до 35 лет, если отсутствуют сведения о перенесенном заболевании или ранее сделанной прививке.

Кроме того, вакцинацию рекомендуют лицам до 50 лет из профессиональных групп риска без сведений о перенесенном гепатите А, вакцинации или наличии антител IgG. Это сотрудники общепита, пищевой промышленности, водопроводных и канализационных служб, торговли продуктами, медработники и представители сферы обслуживания.

Взрослые могут сделать прививку в поликлинике № 1 на Бору по будням с 8:00 до 14:30 без предварительной записи.

Жителям рекомендуют употреблять только кипяченую или бутилированную воду и не использовать воду из колодцев и родников. Медики также напоминают о соблюдении правил личной гигиены.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область закупит вакцину от дифтерии, коклюша и столбняка на 5,6 млн рублей.

