Общество

Законопроект о трудоустройстве участников СВО разработан в Нижегородской области

12 ноября 2025 16:03 Общество
Нижегородских работодателей могут обязать трудоустраивать участников СВО

Фото: Александр Воложанин

В Закон Нижегородской области "О квотировании рабочих мест" планируют внести изменения, по которым работодатели будут обязаны создавать рабочие места для участников специальной военной операции. Соответствующий законопроект подготовлен фракцией "Единой России" в региональном Заксобрании и уже проходит процедуру оценки регулирующего воздействия.

Согласно инициативе, компании с численностью персонала от 36 до 100 человек включительно должны будут выделять минимум одно рабочее место для бывших участников СВО. Для организаций с числом сотрудников свыше 100 человек квота составит 1% от среднесписочной численности работников.

В категорию участников СВО, которым предоставляется приоритетное право на трудоустройство, входят граждане, завершившие военную службу по мобилизации или контракту, а также лица, прекратившие участие в добровольческих формированиях, предусмотренных федеральным законодательством.

Предлагаемые изменения направлены на содействие социальной адаптации и профессиональной интеграции граждан, вернувшихся из зоны боевых действий. Законопроект предусматривает, что квота может быть выполнена как через прямое трудоустройство, так и по соглашению с другими организациями или предпринимателями.

При этом предусмотрены исключения. От квотирования освобождаются, в частности, общественные объединения инвалидов, работодатели в стадии банкротства, а также организации, численность сотрудников которых снизилась до уровня, при котором квота не применяется. Еще одно основание — отсутствие в службе занятости сведений о соискателях из числа участников СВО.

По оценке разработчиков, принятие закона не потребует дополнительных расходов из регионального бюджета. Ожидается, что мера позволит сократить безработицу среди участников СВО и усилить их гарантии занятости.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде обсудили новые меры поддержки семей участников СВО. Добавим, что в августе в регионе стартовала образовательная программа для участников СВО "Герои. Нижегородская область". Она направлена на подготовку квалифицированных руководителей из числа бывших военных для последующей работы в органах власти, местного самоуправления, а также в госкомпаниях и госкорпорациях.

