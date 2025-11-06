Более 140 нижегородцев получили благодарственные письма за помощь бойцам СВО Общество

Фото: Олег Булыгин

Заместитель губернатора Нижегородской области Александр Павлов вручил 141 нижегородцу благодарственные письма правительства региона за помощь бойцам СВО. Седьмая церемония награждения волонтеров специальной военной операции «СВОим сердцем» прошла 5 ноября в Доме народного единства. За активное участие в оказании гуманитарной помощи военнослужащим СВО и их семьям отмечены неравнодушные жители, представители организаций и предприятий со всего региона.

«Четвертого ноября мы отметили День народного единства. В последние годы этот праздник стал для нас еще более значимым. В период проведения спецоперации мы все остро осознали, как важно быть сплоченными. И сегодня вы, собравшиеся в этом зале, олицетворяете народное единство, помогая военнослужащим, как говорили наши великие предки, «Купно за едино!». Каждый из вас думает о людях, которые защищают интересы нашего государства на линии боевого соприкосновения. Спасибо за помощь и веру в победу!» - обратился к волонтерам Александр Павлов.

Торжественную церемонию награждения организовали правительство Нижегородской области и Дом народного единства.

«В Нижегородской области огромное число людей, оказывающих гуманитарную помощь нашим бойцам и мирным жителям. Всего благодарности в рамках церемонии «СВОим сердцем» уже получила почти тысяча нижегородцев – это волонтеры, представители добровольческих движений, различных организаций, учреждений, предприятий, бизнес-сообщества. Это люди самого разного возраста, профессий, у каждого своя судьба. Но всех объединяет искреннее желание поддержать наших защитников. И волонтеры делают это не за награды и признание, а по-настоящему по зову своего сердца. Каждый приближает победу, которая, непременно будет за нами!» - отметил руководитель Дома народного единства Роман Кошелев.

Среди награжденных – Наталья Куколева, начальник Большеандосовского территориального отдела администрации Пильнинского муниципального округа. Вместе с жителями своего села она организовала волонтерскую команду по плетению маскировочных сетей.

«Наши сети доставляют по всему фронту. Получаем от ребят благодарности. Однажды получили видеообращение от бойца, нашего земляка. Он случайно увидел на коробке надпись «Пильнинский округ» и признался, что словно побывал дома, эта надпись согрела ему душу. Также передаем медикаменты, продукты и многое другое. Будем продолжать поддерживать наших ребят, сдаваться не собираемся – только вперед и ни шагу назад!» - поделилась Наталья Куколева.

Представители общественной организации «Нижегородский областной туристический клуб» начали волонтерскую деятельность два года назад с помощи своему инструктору, находящемуся на СВО. Затем, объединившись со школами, клуб стал регулярно отправлять гуманитарные грузы по заявкам военнослужащих.

«Передаем то, что необходимо бойцам повседневно в полевых условиях, а дети пишут письма. Весь наш клуб - инструкторы и туристы - активно участвуют в этом. Волонтерство стало уже неотъемлемой частью нашей жизни. Важно, что и школьники понимают значимость своей помощи. Было приятно получить благодарность – это для нас еще больший стимул продолжать поддерживать наших защитников», - рассказал инструктор-тренер организации Григорий Нестеров.

Во время церемонии была также отмечена работа координационного центра по поддержке военнослужащих и их семей, действующего на базе Дома народного единства. С начала СВО координационный центр и правительство региона общими усилиями сформировали и отправили в зону СВО свыше 770 гуманитарных конвоев общим весом 4900 тонн и более 280 автомобилей.