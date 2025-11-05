Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 ноября 2025 10:49Густой туман в Москве вынудил самолет из Петербурга сесть в Нижнем Новгороде
05 ноября 2025 10:31Трассу Р-158 будут перекрывать по ночам ради дублера проспекта Гагарина
05 ноября 2025 10:15Стало известно, когда в Нижнем Новгороде выпадет первый снег
05 ноября 2025 10:00Из Нижнего Новгорода в зону СВО отправился новый отряд добровольцев
05 ноября 2025 09:41Сделанные нижегородцами маскировочные сети и окопные свечи отправят бойцам СВО
05 ноября 2025 09:00Нижегородцам напомнили о важности ранней диагностики рака легкого
04 ноября 2025 18:5916-летняя девушка пропала в Нижегородской области
04 ноября 2025 18:27Хоровод единства: масштабное праздничное мероприятие в честь 4 ноября состоялось в Нижнем Новгороде
04 ноября 2025 18:00В Госдуме призвали ввести обязательную маркировку для вредных продуктов
04 ноября 2025 17:20Нижегородцы развернули у стен кремля 100-метровый российский триколор
Общество

Из Нижнего Новгорода в зону СВО отправился новый отряд добровольцев

05 ноября 2025 10:00 Общество
Из Нижнего Новгорода в зону СВО отправился новый отряд добровольцев

Фото: Максим Герасимов

4 ноября в Нижнем Новгороде на площади Народного единства прошёл торжественный митинг, посвящённый Дню народного единства. Центральным событием стало отправление очередного отряда из 30 добровольцев, которые направились защищать Родину. В этот же день из региона отправился очередной гуманитарный конвой с помощью для участников специальной военной операции и жителей приграничных территорий.

У памятника Минину и Пожарскому собрались представители региональной власти, депутаты, священнослужители разных конфессий, ветераны, общественные организации, а также неравнодушные нижегородцы и гости города.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что именно на этом месте, у стен кремля, прозвучали исторические слова Козьмы Минина "Купно за едино", ставшие символом единства и совместной борьбы за Родину. Он отметил, что нижегородцы неизменно поддерживают воинов, участвующих в специальной военной операции, и выразил уверенность, что те, кто сегодня отправляется на передовую, передадут боевым товарищам частицу поддержки и веры земляков.

Председатель Заксобрания региона Евгений Люлин подчеркнул, что подвиг нижегородского ополчения 1612 года остаётся примером гражданской ответственности и сплочённости. По его словам, эта традиция живёт и сегодня — добровольцы отправляются на службу, а жители и предприятия области, органы власти и депутаты системно помогают бойцам. Люлин назвал это проявлением гражданской солидарности, которая была завещана предками и остаётся основой суверенитета страны.

Добровольцев благословил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Он напомнил о долге каждого сохранять традиции своей страны и о том, как нижегородцы четыреста лет назад объединились ради спасения Отечества под покровительством Казанской иконы Божией Матери. По его словам, уроки Смутного времени напоминают, что народов в России много, но Родина одна, а дух единства и соборности должен жить на нашей земле всегда. В завершение митрополит благословил и участников гуманитарного конвоя, окропив груз святой водой.

В подготовке гуманитарной помощи участвовали облправительство, Дом народного единства, муниципалитеты, Нижегородская митрополия и АНО "Духовное наследие". В состав конвоя вошло техническое оборудование, стройматериалы, инструменты, масксети, предметы первой необходимости, а также 3,5 тысячи книг для военнослужащих и учреждений новых регионов. Всего отправлено две фуры по 20 тонн каждая.

Спикер думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов отметил, что слово "единство" в этот день звучит особенно громко. Он напомнил, что, как и в прошлые века, нижегородцы встают на защиту страны, поддерживают бойцов на фронте и вместе развивают родной город. По его словам, даже письмо или рисунок ребёнка способны согреть душу солдата не хуже бронежилета.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил жителей с праздником и подчеркнул, что нижегородцы всегда были готовы взять ответственность за судьбу страны. Он отметил, что и сегодня многие земляки участвуют в добровольческих формированиях и оказывают поддержку участникам СВО. "Мы, как и наши предки, стоим плечом к плечу, защищая Родину и воспитывая в любви к ней своих детей", — добавил мэр.

В завершение мероприятия участники возложили цветы к памятнику патриарху Гермогену у храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Именно этот святитель сыграл ключевую роль в зарождении народного ополчения в Смутное время.

Ранее сообщалось, что в рамках празднования Дня народного единства горожане сделали маскировочные сети и окопные свечи, которые отправятся на фронт. Также у нижегородцев была возможность написать письма бойцам СВО.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
День народного единства Добровольцы СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных