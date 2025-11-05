Из Нижнего Новгорода в зону СВО отправился новый отряд добровольцев Общество

Фото: Максим Герасимов

4 ноября в Нижнем Новгороде на площади Народного единства прошёл торжественный митинг, посвящённый Дню народного единства. Центральным событием стало отправление очередного отряда из 30 добровольцев, которые направились защищать Родину. В этот же день из региона отправился очередной гуманитарный конвой с помощью для участников специальной военной операции и жителей приграничных территорий.

У памятника Минину и Пожарскому собрались представители региональной власти, депутаты, священнослужители разных конфессий, ветераны, общественные организации, а также неравнодушные нижегородцы и гости города.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что именно на этом месте, у стен кремля, прозвучали исторические слова Козьмы Минина "Купно за едино", ставшие символом единства и совместной борьбы за Родину. Он отметил, что нижегородцы неизменно поддерживают воинов, участвующих в специальной военной операции, и выразил уверенность, что те, кто сегодня отправляется на передовую, передадут боевым товарищам частицу поддержки и веры земляков.

Председатель Заксобрания региона Евгений Люлин подчеркнул, что подвиг нижегородского ополчения 1612 года остаётся примером гражданской ответственности и сплочённости. По его словам, эта традиция живёт и сегодня — добровольцы отправляются на службу, а жители и предприятия области, органы власти и депутаты системно помогают бойцам. Люлин назвал это проявлением гражданской солидарности, которая была завещана предками и остаётся основой суверенитета страны.

Добровольцев благословил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Он напомнил о долге каждого сохранять традиции своей страны и о том, как нижегородцы четыреста лет назад объединились ради спасения Отечества под покровительством Казанской иконы Божией Матери. По его словам, уроки Смутного времени напоминают, что народов в России много, но Родина одна, а дух единства и соборности должен жить на нашей земле всегда. В завершение митрополит благословил и участников гуманитарного конвоя, окропив груз святой водой.

В подготовке гуманитарной помощи участвовали облправительство, Дом народного единства, муниципалитеты, Нижегородская митрополия и АНО "Духовное наследие". В состав конвоя вошло техническое оборудование, стройматериалы, инструменты, масксети, предметы первой необходимости, а также 3,5 тысячи книг для военнослужащих и учреждений новых регионов. Всего отправлено две фуры по 20 тонн каждая.

Спикер думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов отметил, что слово "единство" в этот день звучит особенно громко. Он напомнил, что, как и в прошлые века, нижегородцы встают на защиту страны, поддерживают бойцов на фронте и вместе развивают родной город. По его словам, даже письмо или рисунок ребёнка способны согреть душу солдата не хуже бронежилета.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил жителей с праздником и подчеркнул, что нижегородцы всегда были готовы взять ответственность за судьбу страны. Он отметил, что и сегодня многие земляки участвуют в добровольческих формированиях и оказывают поддержку участникам СВО. "Мы, как и наши предки, стоим плечом к плечу, защищая Родину и воспитывая в любви к ней своих детей", — добавил мэр.

В завершение мероприятия участники возложили цветы к памятнику патриарху Гермогену у храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Именно этот святитель сыграл ключевую роль в зарождении народного ополчения в Смутное время.

Ранее сообщалось, что в рамках празднования Дня народного единства горожане сделали маскировочные сети и окопные свечи, которые отправятся на фронт. Также у нижегородцев была возможность написать письма бойцам СВО.