Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 ноября 2025 16:55Соцфонд назвал десяткам тысяч нижегородцев размер их будущей пенсии
10 ноября 2025 16:38В Нижнем Новгороде обсудили новые меры поддержки семей участников СВО
10 ноября 2025 15:19В Общественной палате предложили сделать бесплатным проезд детей в общественном транспорте
10 ноября 2025 15:12Новый автобусный маршрут соединит Соцгород-2 и ЖК "Анкудиновский парк"
10 ноября 2025 14:02Нижегородская область укрепила лидерство в сфере обслуживания медоборудования
10 ноября 2025 13:29Нижегородскую компанию наказали за неправильное применение пестицидов
10 ноября 2025 12:25Рак выявили у пожилой нижегородки после случайного обследования
10 ноября 2025 11:57Нижегородцам разъяснили, можно ли есть продукт до оплаты в магазине
10 ноября 2025 11:02Автор эскизов к муралам в Выксе Эрик Булатов ушел из жизни
10 ноября 2025 10:20Случаи бешенства зафиксированы в 11 муниципалитетах Нижегородской области
Общество

В Нижнем Новгороде обсудили новые меры поддержки семей участников СВО

10 ноября 2025 16:38 Общество
В Нижнем Новгороде обсудили новые меры поддержки семей участников СВО

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде обсудили новые меры помощи участникам специальной военной операции и их близким. Встреча прошла 8 ноября в Доме народного единства и собрала представителей городской власти, общественных организаций и губернаторского проекта "Социальный участковый". Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

В мероприятии приняли участие председатель городской Думы Евгений Чинцов, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Дмитрий Грачев, а также руководитель Дома народного единства и проекта "Социальный участковый" Роман Кошелев. К ним присоединились депутаты, активисты ТОС, представители ветеранских сообществ и регионального филиала фонда "Защитники Отечества".

Как отметил Роман Кошелев, работа по поддержке участников СВО и их семей — один из приоритетов проекта. Именно на это направление обратил внимание губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на сентябрьском форуме, поручив усилить взаимодействие социальных участковых с депутатами, ветеранскими организациями и фондом "Защитники Отечества".

По словам Евгения Чинцова, участие самих ветеранов боевых действий в этой работе позволит быстрее выявлять и решать проблемы, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих. Он подчеркнул, что важно объединить усилия всех структур — от органов власти до общественных организаций — чтобы обеспечить комплексную помощь: от трудоустройства и социальной адаптации до вовлечения в спортивную и общественную жизнь.

Во время встречи участники определили ключевые задачи и механизмы взаимодействия. Также представители Дома народного единства рассказали о возможностях получения грантовой поддержки на реализацию социальных инициатив, в том числе направленных на помощь участникам СВО.

Евгений Чинцов отметил: "Мы должны быть готовы к тому, что наши защитники вернутся к мирной жизни. Поэтому важно начать системную работу уже сейчас. Только вместе мы сможем охватить всех, кто нуждается в поддержке". 

В 2026 году первый проход проекта "Социальный участковый" будет полностью посвящён мерам помощи участникам СВО и их семьям. Планируется масштабная информационная кампания при участии депутатов и фонда "Защитники Отечества".

Напомним, проект "Социальные участковые" стартовал весной 2023 года по инициативе губернатора региона Глеба Никитина. 

Ранее сообщалось, что вопросы защиты трудовых прав участников специальной военной операции и их семей, а также обеспечение комплексной поддержки на территории региона и повышение ее эффективности стали предметом обсуждения на заседании региональной межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и их близких.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гордума СВО социальные участковые
Поделиться:
Новости по теме
07 ноября 2025 20:02В Нижнем Новгороде обсудили опыт поддержки ветеранов СВО в регионах Приволжского федерального округа
06 ноября 2025 11:32Более 140 нижегородцев получили благодарственные письма за помощь бойцам СВО
05 ноября 2025 10:00Из Нижнего Новгорода в зону СВО отправился новый отряд добровольцев
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных