В Нижнем Новгороде обсудили новые меры поддержки семей участников СВО Общество

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде обсудили новые меры помощи участникам специальной военной операции и их близким. Встреча прошла 8 ноября в Доме народного единства и собрала представителей городской власти, общественных организаций и губернаторского проекта "Социальный участковый". Об этом сообщила пресс-служба гордумы.

В мероприятии приняли участие председатель городской Думы Евгений Чинцов, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Дмитрий Грачев, а также руководитель Дома народного единства и проекта "Социальный участковый" Роман Кошелев. К ним присоединились депутаты, активисты ТОС, представители ветеранских сообществ и регионального филиала фонда "Защитники Отечества".

Как отметил Роман Кошелев, работа по поддержке участников СВО и их семей — один из приоритетов проекта. Именно на это направление обратил внимание губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на сентябрьском форуме, поручив усилить взаимодействие социальных участковых с депутатами, ветеранскими организациями и фондом "Защитники Отечества".

По словам Евгения Чинцова, участие самих ветеранов боевых действий в этой работе позволит быстрее выявлять и решать проблемы, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих. Он подчеркнул, что важно объединить усилия всех структур — от органов власти до общественных организаций — чтобы обеспечить комплексную помощь: от трудоустройства и социальной адаптации до вовлечения в спортивную и общественную жизнь.

Во время встречи участники определили ключевые задачи и механизмы взаимодействия. Также представители Дома народного единства рассказали о возможностях получения грантовой поддержки на реализацию социальных инициатив, в том числе направленных на помощь участникам СВО.

Евгений Чинцов отметил: "Мы должны быть готовы к тому, что наши защитники вернутся к мирной жизни. Поэтому важно начать системную работу уже сейчас. Только вместе мы сможем охватить всех, кто нуждается в поддержке".

В 2026 году первый проход проекта "Социальный участковый" будет полностью посвящён мерам помощи участникам СВО и их семьям. Планируется масштабная информационная кампания при участии депутатов и фонда "Защитники Отечества".

Напомним, проект "Социальные участковые" стартовал весной 2023 года по инициативе губернатора региона Глеба Никитина.

Ранее сообщалось, что вопросы защиты трудовых прав участников специальной военной операции и их семей, а также обеспечение комплексной поддержки на территории региона и повышение ее эффективности стали предметом обсуждения на заседании региональной межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и их близких.