Окончание строительства террасного парка перенесли на осень 2026 года Экономика

Фото: Александр Воложанин

Срок сдачи террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода официально продлили до 10 ноября 2026 года. Об этом говорится в дополнительном соглашении к муниципальному контракту, размещённом на портале госзакупок.

Напомним, контракт на создание террасного парка был заключен в октябре 2022 года между МКУ "ГУММиД" и ГП НО "ДиРОН". Стоимость проекта — почти 3 млрд рублей. В рамках проекта в Почаинском овраге появятся террасный парк с амфитеатром, зонами отдыха, скейтпарком, вело- и пешеходными дорожками, смотровыми площадками и водными объектами. Строительство стартовало в декабре 2023 года. Первоначально завершить благоустройство планировали к ноябрю 2025 года, но в октябре стало известно, что сроки будут скорректированы.

Как следует из обращения ГП НО "ДиРОН" о продлении работ, сдвиг сроков произошел по независящим от него причинам. В первую очередь, из-за длительной передачи строительной площадки, на которой находились объекты, принадлежащие третьим лицам. Изъятие и снос этих строений заняли значительное время.

Кроме того, корректировка проекта потребовалась из-за неучтенных инженерных сетей. Как объясняют в ГП НО "ДиРОН", на территории, где планируется строительство объекта, проходят действующие коммуникации ПАО "Россети Центр и Приволжье". Чтобы перенести эти сети за пределы стройплощадки, заказчику нужно заключить соглашения о компенсации с их владельцем.

Еще одной причиной переноса сроков стало то, что разрешение на строительство на всей территории было получено лишь в декабре 2024 года. До этого часть площадки оставалась недоступной для работ.

Также проект пришлось скорректировать из-за необходимости сохранить бомбоубежище, ранее подлежащее сносу. Кросе того, дополнительные изменения в проекте потребовались после того, как летом 2024 года возле домов № 72, 74 и 48 на улице Ильинской были обнаружены инженерные сети, ранее не учтённые в документации, что также сказалось на сроках выполнения работ.

"Чем подтверждена необходимость внесения изменений и корректировок в проект", - добавили в ГП НО "ДиРОН".

30 июня 2025 года министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области согласовало изменения в концепции, что также потребовало корректировки проектной документации и обновления указанного технического задания. Теперь документ должен пройти госэкспертизу.

"Таким образом, вышеуказанные обстоятельства влекут исполнения по независящим от сторон контракта обстоятельствам", - отмечается в обращении.

Ранее сообщалось, что на строительство тоннеля в овраге дополнительно выделят 163 млн рублей. Средства предусмотрены в бюджете на 2025–2027 годы.