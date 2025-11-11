Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Экономика

Еще 163 млн рублей выделят на строительство тоннеля в Почаинском овраге

11 ноября 2025 14:08 Экономика
Еще 163 млн рублей закладывают на строительство тоннеля в Почаинском овраге

Фото: Александр Воложанин

В проект бюджета Нижнего Новгорода на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов предлагается внести корректировки, связанные с финансированием строительства тоннеля в районе Почаинского оврага. Об этом сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин на заседании совместной комиссии гордумы по бюджетной, финансовой, налоговой политике и городскому хозяйству, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

По его словам, изменения основаны на гарантийных письмах правительства Нижегородской области. В рамках софинансирования из областного бюджета предлагается увеличить как доходную, так и расходную части городского бюджета за счёт межбюджетных трансфертов.

В частности, строительство тоннеля по адресу улица Архитектора Харитонова, дом № 1а получит дополнительное финансирование: в 2025 году — 40 миллионов рублей, в 2026 году — 59,9 миллиона рублей, а в 2027 году — 63,2 миллиона рублей. Доля софинансирования со стороны города составит 0,1%.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию проекта за три года, превысит 163 миллиона рублей.

Депутат Мария Кузнецова поинтересовалась совпадают ли сроки строительства со сроками финансирования. Директор департамента строительства и капитального ремонта Татьяна Гераськина ответила положительно. По ее словам, в этом году заключается контракт. "И сроки завершения работ 2027 год", - сказала она. 

Напомним, стометровый тоннель соединит обе части оврага, пройдя под Лыковой дамбой. Работы проходят в рамках создания террасного парка, строительство которого стартовало в конце 2023 года. Работы планировали завершить к ноябрю 2025 года, но в октябре власти заявили, что сроки будут скорректированы

Также сообщалось, что на строительства террасного парка в Почаинском овраге дополнительно направят 111,5 млн рублей из собственных средств города. 

Почаинский овраг
