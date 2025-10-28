Дорожные ограничения в Почаинском овраге не сняли из-за корректировки проекта Общество

Фото: Анастасия Назарова

С 20 июля на улице Почаинский овраг в Нижнем Новгороде действовали ограничения движения транспорта (см схему). Их планировалось снять 25 октября, однако этого не произошло.

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос в городскую администрацию. Там, сославшись на МКУ "ГУММиД" сказали, что "в связи с необходимостью корректировки проектной документации улица будет открыта к новому сроку".

Напомним, что в Почаинском овраге сейчас делают террасный парк. Как выяснилось ранее, сроки сдачи объекта будут скорректированы. Хотя изначально его хотели сдать к ноябрю 2025 года.

Ранее сообщалось, что на создание парка направят дополнительные 111,5 млн рублей из городского бюджета.