Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 октября 2025 08:00Дорожные ограничения в Почаинском овраге не сняли из-за корректировки проекта
27 октября 2025 18:40Госдума рассмотрит проекты о трудовых гарантиях для женщин и семей с детьми
27 октября 2025 17:42Более 4 тысяч тонн некачественных семян выявили в Нижегородской области
27 октября 2025 17:25Скоростной интернет появился еще в трех селах Нижегородской области
27 октября 2025 17:10Заболевших норовирусом учеников "Созвездия" выписали из больницы
27 октября 2025 16:41Автоэксперты рассказали, как правильно подготовить машину к зиме
27 октября 2025 16:21100-летний юбилей отметил участник Великой Отечественной войны Евгений Иванович Макаров
27 октября 2025 16:00Екатерина Лебедева: первые полгода в НИУ
27 октября 2025 15:54Нижегородская мэрия отложила переезд в здание бывшего ТЦ "Этажи"
27 октября 2025 15:47Нижегородские хирурги заменили коленный сустав у 120-килограммовой пациентки
Общество

Дорожные ограничения в Почаинском овраге не сняли из-за корректировки проекта

28 октября 2025 08:00 Общество
Дорожные ограничения в Почаинском овраге не сняли из-за корректировки проекта

Фото: Анастасия Назарова

С 20 июля на улице Почаинский овраг в Нижнем Новгороде действовали ограничения движения транспорта (см схему). Их планировалось снять 25 октября, однако этого не произошло. 

Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос в городскую администрацию. Там, сославшись на МКУ "ГУММиД" сказали, что "в связи с необходимостью корректировки проектной документации улица будет открыта к новому сроку". 

Напомним, что в Почаинском овраге сейчас делают террасный парк. Как выяснилось ранее, сроки сдачи объекта будут скорректированы. Хотя изначально его хотели сдать к ноябрю 2025 года. 

Ранее сообщалось, что на создание парка направят дополнительные 111,5 млн рублей из городского бюджета. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Почаинский овраг Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
27 октября 2025 15:00Парковку запретят на улице Цветочной в Нижнем Новгороде с 14 ноября
25 октября 2025 09:04Парковку на улице Нартова запретят из-за переноса трамвайной остановки
26 сентября 2025 07:00Два исторических дома на улице Почаинский овраг капитально отремонтируют
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных