Дорожные ограничения в Почаинском овраге не сняли из-за корректировки проекта

Фото:
С 20 июля на улице Почаинский овраг в Нижнем Новгороде действовали ограничения движения транспорта (см схему). Их планировалось снять 25 октября, однако этого не произошло.
Редакция НИА "Нижний Новгород" направила запрос в городскую администрацию. Там, сославшись на МКУ "ГУММиД" сказали, что "в связи с необходимостью корректировки проектной документации улица будет открыта к новому сроку".
Напомним, что в Почаинском овраге сейчас делают террасный парк. Как выяснилось ранее, сроки сдачи объекта будут скорректированы. Хотя изначально его хотели сдать к ноябрю 2025 года.
Ранее сообщалось, что на создание парка направят дополнительные 111,5 млн рублей из городского бюджета.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+