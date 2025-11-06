Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижний Новгород свяжут с Астраханью новым рейсом по Волге в 2026 году

Нижний Новгород свяжут с Астраханью новым рейсом по Волге в 2026 году

Межрегиональные скоростные перевозки по Волге могут пополниться маршрутом Нижний Новгород – Астрахань. Запустить его в 2026 году планирует нижегородский перевозчик "Водолет", передает "Флагман-ньюс". 

Будущий составной рейс рассчитан на пять дней. Маршрут разделен на участки: Нижний Новгород – Казань, Казань – Самара, Самара – Саратов, Саратов – Волгоград и Волгоград – Астрахань.

По словам руководителя "Водолета" Никиты Итальянцева, расписание сформировано так, чтобы пассажиры могли познакомиться с городами во время остановок. На прохождение одного участка пути крылатому судну требуется около восьми часов.

Например, "Метеор" будет отправляться из Нижнего Новгорода в шесть утра и прибывать в Казань днем. Следующий этап маршрута начнется на утро. При этом перевозчик не бронирует пассажирам гостиницы и не обеспечивает их питанием, однако в следующем году на дальних рейсах планируется ввести питание на борту.

Итальянцев также напомнил о тестовых рейсах, которые "Водолет" выполнил в 2025 году из Нижнего Новгорода до Волгограда и обратно. Этот составной маршрут занял четыре дня и включал отрезки: Нижний Новгород – Казань, Казань – Самара, Самара – Саратов и Саратов – Волгоград.

Напомним, навигация "Валдаев" и "Метеоров" в этом году завершилась в октябре. 

Сообщалось, что зимой по замерзшей Волге будут курсировать "Спутники". 

