Первое колесное электросудно "Минин" спустили на воду в Чкаловске

07 ноября 2025 18:13
Первое колесное электросудно Минин спустили на воду в Чкаловске

Фото: Максим Герасимов

На Чкаловской судоверфи в Нижегородской области спустили на воду первое речное колесное судно с электрическим двигателем "Минин". Проект реализуется группой компаний "ГАМА" и АО "Чкаловская судоверфь".

Судно полностью разработано и построено в регионе, процесс строительства занял пять месяцев. Параллельно началось строительство второго — оно получит имя "Пожарский". Заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов отметил, что выбор названий не случаен: оба имени связаны с историей края и символизируют новый этап в развитии экологичного транспорта.

Основным маршрутом для новых судов рассматривается линия "Нижний Новгород — Бор". Это одно из самых популярных направлений речных перевозок в регионе.

Генеральный директор судостроительной компании "Мета-Ком" Сергей Итальянцев рассказал, что корпус уже готов и судно спущено на воду. В ближайшее время начнутся работы по установке электросистем и других технических узлов. Отделка будет завершена зимой, а уже весной судно начнут испытывать на воде. По его словам, "Минин" планируют представить жителям региона в следующем навигационном сезоне.

Судно рассчитано на 250 пассажиров. Оно способно двигаться до шести часов без подзарядки со скоростью 12 км/ч. Одной из ключевых особенностей стала система быстрой зарядки: батареи можно пополнить всего за 15 минут во время посадки пассажиров — этого достаточно, чтобы компенсировать расход энергии на один рейс туда и обратно. Поездка в одну сторону займет примерно 15-20 минут.

Ранее сообщалось, что "Водолет" может запустить рейс по маршруту "Нижний Новгород – Астрахань" в 2026 году.

