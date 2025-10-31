Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
31 октября 2025 19:42 Общество
Городецкий гидроузел начнут использовать в тестовом режиме с 2026 года

Городецкий гидроузел, расположенный вблизи Нижнего Новгорода, планируют ввести в эксплуатацию в тестовом режиме в 2026 году. Об этом сообщил министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

Как отметил министр, запуск объекта до полного завершения строительных работ позволит раньше срока увеличить пропускную способность участка Волго-Балтийского водного пути. Это решение направлено на ускорение восстановления судоходства и повышение эффективности речных перевозок.

Никитин также отметил, что в ближайшие годы особое внимание будет уделено развитию системы внутреннего водного транспорта, включая модернизацию инфраструктуры и расширение объемов грузоперевозок по рекам.

Напомним, что в летний период 2025 года на Городецком гидроузле произошла серьезная авария, в результате которой судоходство в районе Городца было приостановлено на несколько дней.

Ранее ограничения по садке судов были введены на Волге в Нижегородской области.

Ранее ограничения по садке судов были введены на Волге в Нижегородской области.

Теги:
реки Судоходство
