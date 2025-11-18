Мошенники похитили у нижегородцев 158 млн рублей за неделю Происшествия

Жители Нижегородской области стали жертвами масштабной волны мошенничества. За прошедшую неделю полиция региона зафиксировала 95 преступлений, связанных с обманом граждан. Общий ущерб от действий злоумышленников составил 158 миллионов рублей, рассказали в региональном ГУ МВД.

Чаще всего аферисты использовали проверенные схемы: звонки якобы от службы безопасности банков, фальшивые предложения о дополнительном заработке и мошенничество при онлайн-покупках.

Так, 39 раз мошенники звонили от имени банковских сотрудников, 22 случая касались фиктивных интернет-продаж, а в 18 эпизодах злоумышленники убеждали граждан вложиться в инвестиции или криптовалюту.

Одной из жертв стала 39-летняя женщина, которая на протяжении нескольких месяцев общалась с якобы финансовыми консультантами. Те убедили ее вложить крупную сумму в криптовалюту, уверяя, что риски минимальны, а доход гарантирован. В результате женщина оформила миллионный кредит, сняла деньги с карт, заняла у знакомых 4,5 миллиона рублей, продала квартиру за 11,9 миллиона и перевела все средства, включая личные накопления, на счета мошенников. Общий ущерб составил 18 715 000 рублей.

В другом случае 35-летняя женщина заинтересовалась в соцсетях предложением о продаже детских колготок. После того как она решила купить 1400 единиц товара, ее убедили перевести 84 000 рублей в качестве предоплаты. После перевода продавец перестал выходить на связь.

Еще один случай связан с пенсионером, который получил звонки от якобы представителя биржи. Ему предложили инвестировать в криптовалюту. Сначала мужчина перевел 50 000 рублей, затем, следуя указаниям "специалиста", перечислил еще 2,5 миллиона рублей из своих сбережений и занял 2,7 миллиона у знакомых. Все деньги были переведены через криптообменники на счета мошенников.

Полиция напоминает: не доверяйте незнакомцам, не переводите деньги без полной уверенности в надежности источника и при малейших сомнениях обращайтесь за консультацией в банк или правоохранительные органы.

