Происшествия

Экс-сотрудница дорожной службы в Сарове устроила аферу на 2 миллиона рублей

10 ноября 2025 16:25 Происшествия
Бывшая сотрудница дорожной службы в Сарове провернула аферу на 2 миллиона рублей

В Сарове Нижегородской области бывшего специалиста по охране труда дорожно-эксплуатационного предприятия подозревают в крупном мошенничестве.

По версии следствия, в январе 2023 года подозреваемая оформила фиктивные договоры на обучение персонала от имени своей знакомой, зарегистрированной как самозанятая, на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Она подписала их у руководителя предприятия, который не знал о преступных намерениях подчиненной. Получив деньги, фигурантка уголовного дела потратила их на свои нужды. 

Нарушения выявили сотрудники прокуратуры ЗАТО Саров совместно с оперативниками регионального управления ФСБ. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество с использованием служебного положения в крупном и особо крупном размере.

В ближайшее время фигурантке предъявят официальное обвинение и изберут меру пресечения. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что двух сотрудниц нижегородского университета осудят за присвоение премий на 2,5 млн рублей. 

