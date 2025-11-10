Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
10 ноября 2025 13:07Мошенники убедили нижегородца перевести 800 тысяч на "безопасный" счет
10 ноября 2025 12:03Частный дом загорелся в Канавине
10 ноября 2025 11:43Поезд насмерть сбил мужчину в Нижнем Новгороде
09 ноября 2025 17:18Иномарка влетела в отбойник на М-7 под Володарском: водитель в больнице
09 ноября 2025 14:52Полицейские задержали мужчину с наркотиками в Канавине
09 ноября 2025 11:06Тело мужчины нашли в Волге под Борским мостом: полиция проводит проверку
08 ноября 2025 17:4560-летний мужчина погиб в страшном пожаре в Павловском округе
08 ноября 2025 15:41Тело мужчины достали из Волги в Нижнем Новгороде
08 ноября 2025 14:20Подростка на электросамокате сбили у нижегородского ТЦ
08 ноября 2025 13:10Бастрыкин заинтересовался незаконной свалкой в Кстове
Происшествия

Мошенники убедили нижегородца перевести 800 тысяч на "безопасный" счет

10 ноября 2025 13:07 Происшествия
Мошенники убедили нижегородца перевести 800 тысяч на безопасный счет

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде 39-летний мужчина стал жертвой телефонного мошенничества, доверившись злоумышленникам, выдававшим себя за представителей государственных организаций. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД МВД по региону. 

В течение двух дней потерпевшему звонили неизвестные. Представляясь сотрудниками "почты" и "госуслуг", они убедили нижегородца, что его банковский счет якобы подвергся подозрительной активности, и чтобы обезопасить свои средства, мужчине предложили перевести деньги на "безопасный" счёт.

Следуя инструкциям мошенников, потерпевший снял 800 000 рублей и через банкомат перечислил всю сумму на указанные реквизиты.

Позже, осознав, что его обманули, нижегородец обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время проводится расследование.

Управление МВД России по Нижнему Новгороду напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности, никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, пароли и пин-коды, не выполнять никаких действий по инструкциям, полученным по телефону от неизвестных, даже если они представляются сотрудниками банков или государственных служб. 

Ранее сообщалось, что мошенники стали звонить россиянам под видом бухгалтеров. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД мошенники Мошенничество
Поделиться:
Новости по теме
07 ноября 2025 15:07Нижегородцев предупредили о фейковых сайтах ГИБДД
02 ноября 2025 16:10Пожилая нижегородка отдала мошенникам золотые слитки на пять млн рублей
31 октября 2025 13:27Мошенники подделали аккаунты руководства нижегородского МЧС
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных