Мошенники убедили нижегородца перевести 800 тысяч на "безопасный" счет

Фото:
В Нижнем Новгороде 39-летний мужчина стал жертвой телефонного мошенничества, доверившись злоумышленникам, выдававшим себя за представителей государственных организаций. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД МВД по региону.
В течение двух дней потерпевшему звонили неизвестные. Представляясь сотрудниками "почты" и "госуслуг", они убедили нижегородца, что его банковский счет якобы подвергся подозрительной активности, и чтобы обезопасить свои средства, мужчине предложили перевести деньги на "безопасный" счёт.
Следуя инструкциям мошенников, потерпевший снял 800 000 рублей и через банкомат перечислил всю сумму на указанные реквизиты.
Позже, осознав, что его обманули, нижегородец обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время проводится расследование.
Управление МВД России по Нижнему Новгороду напоминает гражданам о необходимости соблюдать меры предосторожности, никому не сообщать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, пароли и пин-коды, не выполнять никаких действий по инструкциям, полученным по телефону от неизвестных, даже если они представляются сотрудниками банков или государственных служб.
Ранее сообщалось, что мошенники стали звонить россиянам под видом бухгалтеров.
