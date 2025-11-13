ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Происшествия

Аферисты выманили у нижегородца почти 5 миллионов под видом инвестиций

13 ноября 2025 19:00 Происшествия
Мошенники выманили у нижегородца почти 5 миллионов под видом инвестиций

Житель Канавинского района перевел псевдоинвесторам 4,9 миллиона рублей, рассчитывая на дополнительный доход. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

В течение полугода мужчина выполнял инструкции мошенников и переводил деньги на указанные счета.

По словам 36-летнего нижегородца, все началось с сообщения в мессенджере от незнакомца, который предложил заработать на инвестициях. Мужчина поверил обещаниям и регулярно отправлял свои накопления на разные реквизиты.

В результате он лишился 4 937 000 рублей. В полиции возбудили уголовное дело по статье "мошенничество", максимальное наказание по которой — до 10 лет лишения свободы. Сейчас проводится расследование.

Полиция напоминает: не стоит доверять предложениям о легком заработке, особенно если вы не обладаете специальными знаниями. Мошенники умеют входить в доверие, поэтому важно сохранять бдительность и не поддаваться на уловки. Перед вложением средств проверьте информацию о компании на сайте Центробанка. Не открывайте брокерские счета по ссылкам из писем и мессенджеров.

Если вы или ваши близкие пострадали от подобных действий, незамедлительно обратитесь в полицию.

Ранее сообщалось, что нижегородка отдала мошенникам 19 млн рублей, поверив в обещания быстрой прибыли от инвестиций в криптовалюту. 

