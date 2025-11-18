ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
18 ноября 2025 18:14Серьезные нарушения нашли на нижегородском молочном заводе
18 ноября 2025 17:53Мошенники похитили у нижегородцев 158 млн рублей за неделю
18 ноября 2025 12:32Легковушка улетела в кювет под Арзамасом
18 ноября 2025 11:56Снегоуборочная машина сбила женщину в Нижнем Новгороде
18 ноября 2025 11:43Дело о гибели ребенка из-за обрушения стены на Автозаводе направлено в суд
18 ноября 2025 09:00Житель Дзержинска пытался зарезать своего знакомого
17 ноября 2025 16:42Легковой автомобиль загорелся на ходу на Бору
17 ноября 2025 14:50Таксист врезался в ограждение на Борском мосту: пострадал пассажир
17 ноября 2025 14:08Бастрыкин заинтересовался гибелью девушки в нижегородском лесу
17 ноября 2025 13:45Около 20 человек осудили за аферы с соцконтрактами в Богородске
Происшествия

Серьезные нарушения нашли на нижегородском молочном заводе

18 ноября 2025 18:14 Происшествия
Серьезные нарушения нашли на нижегородском молочном заводе

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде сотрудники Россельхознадзора завершили внеплановую проверку предприятия ООО "Фабрика упаковки МТ", которое занимается переработкой и выпуском молочной продукции.

Проверка охватила производственные и складские помещения, а также холодильную камеру. Осмотр проводился с использованием мобильного приложения "Инспектор".

В ходе ревизии специалисты выявили сразу несколько серьезных нарушений. Продукция хранилась с отклонениями от условий, установленных производителем. В помещении, предназначенном для перефасовки, отсутствовало нужное оборудование и инвентарь.

Кроме того, сырье, используемое в производстве, не соответствовало требованиям техрегламентов и должно было подлежать обязательной прослеживаемости. Были также зафиксированы ошибки в оформлении производственных операций.

Для лабораторных исследований инспекторы отобрали образцы сыра "Российский" и творога с жирностью 9%. В последнем специалисты обнаружили отклонения по жирно-кислотному составу. Такие несоответствия нарушают требования технических регламентов Таможенного союза — "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности молока и молочной продукции".

По итогам проверки в отношении компании составлен протокол. Организацию ждет административная ответственность.

Ранее сообщалось, что  12 партий импортных овощей и фруктов, зараженных щитовкой, выявили в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
молоко Продовольствие Россельхознадзор
Поделиться:
Новости по теме
13 ноября 2025 18:47Более шести тонн немаркированной рыбы на 3,5 млн рублей изъяли в Чкаловске
10 ноября 2025 11:57Нижегородцам разъяснили, можно ли есть продукт до оплаты в магазине
06 ноября 2025 14:52Опасный творог нашли в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных