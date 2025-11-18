Серьезные нарушения нашли на нижегородском молочном заводе Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде сотрудники Россельхознадзора завершили внеплановую проверку предприятия ООО "Фабрика упаковки МТ", которое занимается переработкой и выпуском молочной продукции.

Проверка охватила производственные и складские помещения, а также холодильную камеру. Осмотр проводился с использованием мобильного приложения "Инспектор".

В ходе ревизии специалисты выявили сразу несколько серьезных нарушений. Продукция хранилась с отклонениями от условий, установленных производителем. В помещении, предназначенном для перефасовки, отсутствовало нужное оборудование и инвентарь.

Кроме того, сырье, используемое в производстве, не соответствовало требованиям техрегламентов и должно было подлежать обязательной прослеживаемости. Были также зафиксированы ошибки в оформлении производственных операций.

Для лабораторных исследований инспекторы отобрали образцы сыра "Российский" и творога с жирностью 9%. В последнем специалисты обнаружили отклонения по жирно-кислотному составу. Такие несоответствия нарушают требования технических регламентов Таможенного союза — "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности молока и молочной продукции".

По итогам проверки в отношении компании составлен протокол. Организацию ждет административная ответственность.

