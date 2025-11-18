Серьезные нарушения нашли на нижегородском молочном заводе

Фото:
В Нижнем Новгороде сотрудники Россельхознадзора завершили внеплановую проверку предприятия ООО "Фабрика упаковки МТ", которое занимается переработкой и выпуском молочной продукции.
Проверка охватила производственные и складские помещения, а также холодильную камеру. Осмотр проводился с использованием мобильного приложения "Инспектор".
В ходе ревизии специалисты выявили сразу несколько серьезных нарушений. Продукция хранилась с отклонениями от условий, установленных производителем. В помещении, предназначенном для перефасовки, отсутствовало нужное оборудование и инвентарь.
Кроме того, сырье, используемое в производстве, не соответствовало требованиям техрегламентов и должно было подлежать обязательной прослеживаемости. Были также зафиксированы ошибки в оформлении производственных операций.
Для лабораторных исследований инспекторы отобрали образцы сыра "Российский" и творога с жирностью 9%. В последнем специалисты обнаружили отклонения по жирно-кислотному составу. Такие несоответствия нарушают требования технических регламентов Таможенного союза — "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности молока и молочной продукции".
По итогам проверки в отношении компании составлен протокол. Организацию ждет административная ответственность.
Ранее сообщалось, что 12 партий импортных овощей и фруктов, зараженных щитовкой, выявили в Нижегородской области.
