Нижегородцам разъяснили, можно ли есть продукт до оплаты в магазине Общество

В России покупатели имеют право попробовать товар в магазине до его оплаты, если намерены совершить покупку. Роскачество составило чек-лист для покупателей, какие действия правомерны, а какие - нет, передаёт 360.ru.

Так, пробовать или употреблять продукты до оплаты разрешено, но с определёнными условиями. Главное — сохранить упаковку и оплатить товар на кассе. Если эти условия не соблюдены, магазин может расценить действия покупателя как хищение.

Роскачество также напомнило, что покупатели имеют право требовать продажи товара по цене, указанной на ценнике в торговом зале, даже если на кассе стоимость окажется выше. Если в чеке указан лишний товар, это считается ошибкой магазина, и деньги должны быть возвращены. Для этого достаточно предъявить чек и попросить сверить информацию с записями камер видеонаблюдения.

Если товар был повреждён по вине магазина (например, из-за узких проходов, неустойчивого размещения товара или резкого запуска кассовой ленты), покупатель не обязан его оплачивать. Также покупатель освобождается от оплаты товара, если пол в магазине скользкий, а об этом не было предупреждено.

Охранники в магазинах не имеют права досматривать личные вещи покупателей. В случае подозрений они могут только попросить покупателя дождаться прибытия сотрудников полиции. Кроме того, покупатели имеют право фотографировать товары и интерьер магазина, не нарушая общественный порядок, и не должны мириться с хамством со стороны продавцов.