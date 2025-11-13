Более шести тонн немаркированной рыбы на 3,5 млн рублей изъяли в Чкаловске Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Чкаловске сотрудники полиции пресекли крупный канал сбыта немаркированной вяленой рыбы. Незаконный товар хранился прямо в гараже 51-летнего местного предпринимателя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Внутри помещения оперативники обнаружили внушительные запасы:

272 коробки вяленого синца (2153,86 кг),

354 коробки вяленой воблы (1781,76 кг),

295 коробок вяленой плотвы (2349,42 кг),

43 коробки вяленой пеляди (119,92 кг),

20 коробок вяленой чехони (160,6 кг).

Общий вес продукции превысил шесть тонн, а рыночная стоимость оценивается более чем в 3,5 млн рублей.

Как выяснилось, бизнесмен собирался продать рыбу другим индивидуальным предпринимателям в Заволжье и Семёновском районе. Однако реализовать задуманное ему не удалось, вся партия была изъята полицией.

Мужчине предъявлено обвинение за оборот немаркированной продукции в особо крупном размере. Пока он находится под подпиской о невыезде.

Обвиняемый уже признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд. Если вина будет доказана, ему может грозить до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

