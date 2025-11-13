Более шести тонн немаркированной рыбы на 3,5 млн рублей изъяли в Чкаловске

Фото:
В Чкаловске сотрудники полиции пресекли крупный канал сбыта немаркированной вяленой рыбы. Незаконный товар хранился прямо в гараже 51-летнего местного предпринимателя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Внутри помещения оперативники обнаружили внушительные запасы:
Общий вес продукции превысил шесть тонн, а рыночная стоимость оценивается более чем в 3,5 млн рублей.
Как выяснилось, бизнесмен собирался продать рыбу другим индивидуальным предпринимателям в Заволжье и Семёновском районе. Однако реализовать задуманное ему не удалось, вся партия была изъята полицией.
Мужчине предъявлено обвинение за оборот немаркированной продукции в особо крупном размере. Пока он находится под подпиской о невыезде.
Обвиняемый уже признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд. Если вина будет доказана, ему может грозить до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
