Общество

12 партий зараженных овощей и фруктов выявлено в Нижегородской области

17 ноября 2025 20:00 Общество
12 партий зараженных овощей и фруктов выявлено в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области выявлено 12 партий импортных овощей и фруктов, зараженных карантинными вредителями. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по региону и Республике Марий Эл.

С января по октябрь 2025 года специалисты ведомства проверили более 11,5 тысячи тонн свежей сельхозпродукции, поступившей из Ирана, Азербайджана, Нидерландов, Турции, Китая, Египта, Индии, Сербии, Италии, а также из Таджикистана и Узбекистана. 

Общий объем проконтролированных овощей составил свыше 4,3 тысячи тонн. В их числе — перец, капуста, лук, картофель, свекла и другие культуры. Также было проверено более 7,1 тысячи тонн фруктов, включая виноград, черешню, авокадо, абрикосы, нектарины и сливы.

В ходе карантинного фитосанитарного досмотра специалисты обнаружили 12 партий, зараженных опасными карантинными объектами — коричневой щитовкой, тутовой щитовкой и калифорнийской щитовкой.

Как подчеркнули в ведомстве, зараженные плоды не представляют фитосанитарной угрозы для территории России. Это соответствует требованиям, установленным Советом Евразийской экономической комиссии.

Ранее сообщалось, что более 4 тысяч тонн некачественных семян выявили в Нижегородской области. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Продовольствие Россельхознадзор
