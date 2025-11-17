12 партий зараженных овощей и фруктов выявлено в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области выявлено 12 партий импортных овощей и фруктов, зараженных карантинными вредителями. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по региону и Республике Марий Эл.

С января по октябрь 2025 года специалисты ведомства проверили более 11,5 тысячи тонн свежей сельхозпродукции, поступившей из Ирана, Азербайджана, Нидерландов, Турции, Китая, Египта, Индии, Сербии, Италии, а также из Таджикистана и Узбекистана.

Общий объем проконтролированных овощей составил свыше 4,3 тысячи тонн. В их числе — перец, капуста, лук, картофель, свекла и другие культуры. Также было проверено более 7,1 тысячи тонн фруктов, включая виноград, черешню, авокадо, абрикосы, нектарины и сливы.

В ходе карантинного фитосанитарного досмотра специалисты обнаружили 12 партий, зараженных опасными карантинными объектами — коричневой щитовкой, тутовой щитовкой и калифорнийской щитовкой.

Как подчеркнули в ведомстве, зараженные плоды не представляют фитосанитарной угрозы для территории России. Это соответствует требованиям, установленным Советом Евразийской экономической комиссии.

Ранее сообщалось, что более 4 тысяч тонн некачественных семян выявили в Нижегородской области.