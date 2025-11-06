Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
06 ноября 2025 14:52Опасный творог нашли в Нижегородской области
06 ноября 2025 13:48Поэтапная замена дорожных знаков начнется в Нижегородской области в 2026 году
06 ноября 2025 13:47Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по числу заявок на участие в проекте "Флагманы образования"
06 ноября 2025 13:00Камеру на проспекте Гагарина признали исправной после проверки
06 ноября 2025 12:49В Нижегородской области в октябре пропали 139 человек
06 ноября 2025 12:36Три троллейбусных маршрута изменят в Нижнем Новгороде
06 ноября 2025 12:2354 самовольные постройки нашли в национальном парке под Нижним Новгородом
06 ноября 2025 11:58Почти 100 камер установили в пешеходных переходах Советского района
06 ноября 2025 11:54Бесплатная связь с безлимитом и еще 4 причины перейти на Т2
06 ноября 2025 11:50В Госдуме призвали ускорить внедрение детских сим-карт
Общество

Опасный творог нашли в Нижегородской области

06 ноября 2025 14:52 Общество
Опасный творог нашли в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Нарушения в составе произведенного одним из местных предприятий творога выявили в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Проверка проводилась в рамках планового контроля качества продуктов. С 21 по 31 октября 2025 года специалисты химико-токсикологического отдела Нижегородской лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" исследовали образец творога и выявили, что его жирнокислотный состав не соответствует установленным нормам.

Полученные данные были внесены в систему "ВЕСТА". Информация о нарушении направлена в территориальное управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для дальнейшего реагирования.

Нарушения жирнокислотного состава в молочных продуктах могут повлечь за собой серьезные последствия для здоровья. Повышенное содержание насыщенных жиров способствует росту уровня "плохого" холестерина, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, избыточное потребление таких жиров может привести к развитию инсулинорезистентности, нарушению обмена веществ, ожирению и даже негативно сказаться на состоянии кожи.

Ранее сообщалось, что пять случаев фальсификации молочной продукции выявили в нижегородских детсадах и школах.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Исследование Продовольствие Россельхознадзор
Поделиться:
Новости по теме
27 октября 2025 17:42Более 4 тысяч тонн некачественных семян выявили в Нижегородской области
22 октября 2025 13:10Неправильное хранение продуктов могло вызвать массовое отравление в "Созвездии"
21 октября 2025 19:3013 тонн молока и 200 кг мяса без документов обнаружили в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных