Опасный творог нашли в Нижегородской области

Нарушения в составе произведенного одним из местных предприятий творога выявили в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Проверка проводилась в рамках планового контроля качества продуктов. С 21 по 31 октября 2025 года специалисты химико-токсикологического отдела Нижегородской лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" исследовали образец творога и выявили, что его жирнокислотный состав не соответствует установленным нормам.

Полученные данные были внесены в систему "ВЕСТА". Информация о нарушении направлена в территориальное управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для дальнейшего реагирования.

Нарушения жирнокислотного состава в молочных продуктах могут повлечь за собой серьезные последствия для здоровья. Повышенное содержание насыщенных жиров способствует росту уровня "плохого" холестерина, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, избыточное потребление таких жиров может привести к развитию инсулинорезистентности, нарушению обмена веществ, ожирению и даже негативно сказаться на состоянии кожи.

