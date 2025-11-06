Опасный творог нашли в Нижегородской области

Фото:
Нарушения в составе произведенного одним из местных предприятий творога выявили в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.
Проверка проводилась в рамках планового контроля качества продуктов. С 21 по 31 октября 2025 года специалисты химико-токсикологического отдела Нижегородской лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" исследовали образец творога и выявили, что его жирнокислотный состав не соответствует установленным нормам.
Полученные данные были внесены в систему "ВЕСТА". Информация о нарушении направлена в территориальное управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для дальнейшего реагирования.
Нарушения жирнокислотного состава в молочных продуктах могут повлечь за собой серьезные последствия для здоровья. Повышенное содержание насыщенных жиров способствует росту уровня "плохого" холестерина, что увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Кроме того, избыточное потребление таких жиров может привести к развитию инсулинорезистентности, нарушению обмена веществ, ожирению и даже негативно сказаться на состоянии кожи.
Ранее сообщалось, что пять случаев фальсификации молочной продукции выявили в нижегородских детсадах и школах.
