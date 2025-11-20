Нижегородский министр Владимир Тужилин пополнил ряды резервистов Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Тужилин вступил в региональный мобилизационный резерв "БАРС-НН". В настоящее время он уже проходит военную подготовку на полигоне. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

По словам Тужилина, решение о вступлении в резерв было осознанным и связано с его прежним опытом работы на новых территориях. Он отметил, что лично убедился в важности охраны стратегических объектов и считает своим долгом внести вклад в обеспечение безопасности.

"Имея опыт работы в Донецкой народной республике, не понаслышке знаю, насколько важна защита стратегически значимых объектов инфраструктуры. Гражданский долг призвал меня вступить в резерв "БАРС-НН", чтобы внести свой вклад в обеспечение безопасности и защиту важных объектов на территории Нижегородской области", — подчеркнул министр.

Напомним, служба в резерве осуществляется исключительно в пределах Нижегородской области и не предполагает участия в зоне специальной военной операции. Резервисты "БАРС-НН" занимаются охраной критически важных объектов на территории региона. Обучение проходит под руководством инструкторов с боевым опытом и включает огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку, а также основы радиоэлектронной борьбы, связи и управления.

Присоединиться к резерву можно добровольно, заключив контракт с Министерством обороны России через военные комиссариаты. Подробная информация — в Telegram-канале, на сайте bars-nn.nobl.ru, по телефону 8-800-10-17-017 (доб. 2). Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 20:00, после этого звонки обрабатываются в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что в ряды "БАРС-НН" вступили заместитель губернатора Андрей Гнеушев и главы пятнадцати муниципалитетов региона.