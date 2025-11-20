Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Террасный парк в Нижнем Новгороде сдадут в 2026 году
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 ноября 2025 15:14Парковку ограничат в центре Нижнего Новгорода до 15 марта для уборки снега
20 ноября 2025 15:10Сбер сообщил о планах сократить до 20% неэффективных сотрудников, отобранных ИИ
20 ноября 2025 14:59Школу №1 в Кстове отремонтируют капитально за 176 млн рублей
20 ноября 2025 14:29Поезда из Нижнего Новгорода в Киров хотят сделать ежедневными
20 ноября 2025 14:23Эн+ получил "платину" в рейтинге лучших работодателей России Forbes
20 ноября 2025 14:16Нижегородский министр Владимир Тужилин пополнил ряды резервистов
20 ноября 2025 14:03В России стартовал всероссийский экологический конкурс "Зелёный зачёт"
20 ноября 2025 13:34ЗМЗ снова оштрафовали за загрязнение почвы на полигоне под Балахной
20 ноября 2025 13:20Нижегородская мэрия передумала продавать здание на Большой Покровской
20 ноября 2025 12:50Современный транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Общество

Нижегородский министр Владимир Тужилин пополнил ряды резервистов

20 ноября 2025 14:16 Общество
Нижегородский министр Владимир Тужилин пополнил ряды резервистов

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимир Тужилин вступил в региональный мобилизационный резерв "БАРС-НН". В настоящее время он уже проходит военную подготовку на полигоне. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства. 

По словам Тужилина, решение о вступлении в резерв было осознанным и связано с его прежним опытом работы на новых территориях. Он отметил, что лично убедился в важности охраны стратегических объектов и считает своим долгом внести вклад в обеспечение безопасности.

"Имея опыт работы в Донецкой народной республике, не понаслышке знаю, насколько важна защита стратегически значимых объектов инфраструктуры. Гражданский долг призвал меня вступить в резерв "БАРС-НН", чтобы внести свой вклад в обеспечение безопасности и защиту важных объектов на территории Нижегородской области", — подчеркнул министр.

Напомним, служба в резерве осуществляется исключительно в пределах Нижегородской области и не предполагает участия в зоне специальной военной операции. Резервисты "БАРС-НН" занимаются охраной критически важных объектов на территории региона. Обучение проходит под руководством инструкторов с боевым опытом и включает огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку, а также основы радиоэлектронной борьбы, связи и управления.

Присоединиться к резерву можно добровольно, заключив контракт с Министерством обороны России через военные комиссариаты. Подробная информация — в Telegram-канале, на сайте bars-nn.nobl.ru, по телефону 8-800-10-17-017 (доб. 2). Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 20:00, после этого звонки обрабатываются в автоматическом режиме.

Ранее сообщалось, что в ряды "БАРС-НН" вступили заместитель губернатора Андрей Гнеушев и главы пятнадцати муниципалитетов региона.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
БАРС-НН Безопасность Владимир Тужилин
Поделиться:
Новости по теме
19 ноября 2025 11:36Резервисты "БАРС-НН" отразили атаку БПЛА в Нижегородской области
25 октября 2025 08:02Нижегородцам рассказали, кого набирают в мобилизационный резерв
23 октября 2025 16:09Нижегородцам разъяснили, чем резервисты отличаются от других военнослужащих
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных