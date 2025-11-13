Главы 15 нижегородских муниципалитетов вступили в ряды "БАРС-НН" Общество

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Главы 15 муниципалитетов Нижегородской области вступили в ряды "БАРС-НН". Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что такой шаг является достойным примером для подражания.

Глава региона отметил, что основная задача резервистов — защита критически важных объектов на территории области. При этом участие в программе можно совмещать с основной работой.

"Мужчины живут привычной жизнью, но на определенный период встают на защиту наших предприятий и инфраструктурных объектов в регионе", - отметил Глеб Никитин.

Глеб Никитин также напомнил, что к резерву ранее присоединился и его заместитель Андрей Гнеушев. Губернатор добавил, что вступить в ряды "БАРС-НН" может любой желающий, обратившись в военный комиссариат по месту жительства. Там предоставят полную информацию о необходимых шагах для зачисления в резерв.

Ранее сообщалось, что мобилизационный резерв "БАРС-НН" запустил официальный телеграм-канал.