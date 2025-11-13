Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Последние новости рубрики Общество
13 ноября 2025 09:20Главы 15 нижегородских муниципалитетов вступили в ряды "БАРС-НН"
13 ноября 2025 08:30Школу имени Молева в Дзержинске готовят к вводу в эксплуатацию
13 ноября 2025 08:00Нижегородские хирурги впервые провели трансплантацию почки
13 ноября 2025 07:00Нижегородские теплоснабжающие компании подтвердили готовность к зиме
12 ноября 2025 20:00Мышкам из ННГУ собирают втулки для "домиков"
12 ноября 2025 18:30ИИ для поиска животных за 2 млн рублей создадут в Нижегородской области
12 ноября 2025 18:21В Госдуме предложили ограничить наценку на авиабилеты в праздники
12 ноября 2025 18:00Новый коммунальный оператор создан в Нижнем Новгороде
12 ноября 2025 17:23Спрос на новогодние корпоративы снизился в Нижнем Новгороде
12 ноября 2025 16:27Биоочистку на Нижегородской станции аэрации усилят после реконструкции
Общество

Главы 15 нижегородских муниципалитетов вступили в ряды "БАРС-НН"

13 ноября 2025 09:20 Общество
Главы 15 муниципалитетов Нижегородской области вступили в ряды БАРС-НН

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Главы 15 муниципалитетов Нижегородской области вступили в ряды "БАРС-НН". Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Глеб Никитин. 

Он подчеркнул, что такой шаг является достойным примером для подражания.

Глава региона отметил, что основная задача резервистов — защита критически важных объектов на территории области. При этом участие в программе можно совмещать с основной работой. 

"Мужчины живут привычной жизнью, но на определенный период встают на защиту наших предприятий и инфраструктурных объектов в регионе", - отметил Глеб Никитин. 

Глеб Никитин также напомнил, что к резерву ранее присоединился и его заместитель Андрей Гнеушев. Губернатор добавил, что вступить в ряды "БАРС-НН" может любой желающий, обратившись в военный комиссариат по месту жительства. Там предоставят полную информацию о необходимых шагах для зачисления в резерв.

Ранее сообщалось, что мобилизационный резерв "БАРС-НН" запустил официальный телеграм-канал.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
БАРС-НН Безопасность Военные
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
