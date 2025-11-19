Резервисты "БАРС-НН" отразили атаку БПЛА в Нижегородской области Общество

Фото: военкомат Нижегородской области

Первая смена резервистов "БАРС-НН" приступила к несению боевого дежурства на одном из ключевых предприятий Нижегородской области. После интенсивной подготовки на полигоне их основная задача — обеспечить защиту объекта, в том числе пресекать возможные атаки вражеских беспилотников.

Военный комиссар Кстовского и Дальнеконстантиновского округов Дмитрий Морозов отметил, что участие "БАРС-НН" в охране стратегических предприятий играет важную роль. Он подчеркнул, что противник пытается воздействовать на гражданские объекты и посеять тревогу среди жителей, и именно для противодействия подобным угрозам формируется мобилизационный резерв.

По его словам, набор в "БАРС-НН" продолжается, число желающих заключить контракт растет, а очередная группа уже оформила документы и в ближайшее время отправится на сборы. Морозов также отметил, что первая смена резервистов уверенно зарекомендовала себя и уже добилась ощутимых результатов.

Во время дежурства резервистам удалось успешно отразить настоящую атаку беспилотников. Боец с позывным "КМС" рассказал, что в одну из ночей поступил сигнал тревоги, и группа оперативно перешла в готовность. По его словам, хотя дрон визуально определить было невозможно, звук его работы был отчетливо слышен. Направление движения удалось выявить благодаря трассирующему снаряду, после чего по цели был открыт огонь из крупнокалиберного оружия. Он подчеркнул, что слаженные действия группы позволили нейтрализовать угрозу, и отметил, что считает помощь предприятию своим долгом.

Резервист под позывным "Симба" отметил, что навыки, полученные во время обучения на полигоне, стали ключевыми при защите объекта. Уже после первого случая вражеской атаки стало очевидно, какая ответственность возложена на резервистов и насколько важны задачи, выполняемые на дежурстве. Особо нижегородец выделил ночные тренировки и стрельбу по движущимся мишеням, которые оказались наиболее полезными, подчеркнув, что все попытки атак были отражены.

Первая группа территориальных защитников будет обеспечивать безопасность стратегического объекта на протяжении примерно полутора месяцев.

Напомним, служба в резерве "БАРС-НН" осуществляется исключительно на территории Нижегородской области и не подразумевает отправку в зону СВО. Набор проводится добровольно через военные комиссариаты муниципальных образований путем заключения контракта с Минобороны России. Одной из особенностей службы является возможность совмещать основную гражданскую работу с военной подготовкой и участием в сборах. Резервисты обеспечиваются денежным довольствием, обмундированием и современной экипировкой. На время сборов за ними сохраняются рабочее место и заработная плата, предоставляются страхование жизни и здоровья, медицинская поддержка и питание.

Подробная информация — в Telegram-канале, на сайте bars-nn.nobl.ru, по телефону 8-800-10-17-017 (доб. 2). Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 20:00, после этого звонки обрабатываются в автоматическом режиме.