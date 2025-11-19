Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
Последние новости рубрики Общество
19 ноября 2025 11:42Нижегородские студенты-айтишники получили доступ к скоростному интернету
19 ноября 2025 11:36Резервисты "БАРС-НН" отразили атаку БПЛА в Нижегородской области
19 ноября 2025 11:1454 новых автобуса выйдут на шесть популярных маршрутов в Нижнем Новгороде
19 ноября 2025 11:00Около 2,5 млрд рублей направят на жилье для сирот в Нижегородской области
19 ноября 2025 10:47Михаил Пучков: "Запрета ученику выходить в туалет на уроке быть не может!"
19 ноября 2025 10:30Более 70 парковочных мест сделали вдоль парка "Швейцария"
19 ноября 2025 10:26Сход №3 открыли на станции метро "Заречная" после ремонта
19 ноября 2025 10:03Международный медкластер хотят создать в Нижегородской области
19 ноября 2025 09:54Билайн начал платить своим клиентам за входящие звонки
19 ноября 2025 09:07Нижегородский депобр разъяснил правила посещения туалета во время уроков
Общество

Резервисты "БАРС-НН" отразили атаку БПЛА в Нижегородской области

19 ноября 2025 11:36 Общество
Резервисты БАРС-НН отразили атаку БПЛА в Нижегородской области

Фото: военкомат Нижегородской области

Первая смена резервистов "БАРС-НН" приступила к несению боевого дежурства на одном из ключевых предприятий Нижегородской области. После интенсивной подготовки на полигоне их основная задача — обеспечить защиту объекта, в том числе пресекать возможные атаки вражеских беспилотников.

Военный комиссар Кстовского и Дальнеконстантиновского округов Дмитрий Морозов отметил, что участие "БАРС-НН" в охране стратегических предприятий играет важную роль. Он подчеркнул, что противник пытается воздействовать на гражданские объекты и посеять тревогу среди жителей, и именно для противодействия подобным угрозам формируется мобилизационный резерв.

По его словам, набор в "БАРС-НН" продолжается, число желающих заключить контракт растет, а очередная группа уже оформила документы и в ближайшее время отправится на сборы. Морозов также отметил, что первая смена резервистов уверенно зарекомендовала себя и уже добилась ощутимых результатов.

Во время дежурства резервистам удалось успешно отразить настоящую атаку беспилотников. Боец с позывным "КМС" рассказал, что в одну из ночей поступил сигнал тревоги, и группа оперативно перешла в готовность. По его словам, хотя дрон визуально определить было невозможно, звук его работы был отчетливо слышен. Направление движения удалось выявить благодаря трассирующему снаряду, после чего по цели был открыт огонь из крупнокалиберного оружия. Он подчеркнул, что слаженные действия группы позволили нейтрализовать угрозу, и отметил, что считает помощь предприятию своим долгом.

Резервист под позывным "Симба" отметил, что навыки, полученные во время обучения на полигоне, стали ключевыми при защите объекта. Уже после первого случая вражеской атаки стало очевидно, какая ответственность возложена на резервистов и насколько важны задачи, выполняемые на дежурстве. Особо нижегородец выделил ночные тренировки и стрельбу по движущимся мишеням, которые оказались наиболее полезными, подчеркнув, что все попытки атак были отражены.

Первая группа территориальных защитников будет обеспечивать безопасность стратегического объекта на протяжении примерно полутора месяцев.

Напомним, служба в резерве "БАРС-НН" осуществляется исключительно на территории Нижегородской области и не подразумевает отправку в зону СВО. Набор проводится добровольно через военные комиссариаты муниципальных образований путем заключения контракта с Минобороны России. Одной из особенностей службы является возможность совмещать основную гражданскую работу с военной подготовкой и участием в сборах. Резервисты обеспечиваются денежным довольствием, обмундированием и современной экипировкой. На время сборов за ними сохраняются рабочее место и заработная плата, предоставляются страхование жизни и здоровья, медицинская поддержка и питание.

Подробная информация — в Telegram-канале, на сайте bars-nn.nobl.ru, по телефону 8-800-10-17-017 (доб. 2). Горячая линия работает ежедневно с 9:00 до 20:00, после этого звонки обрабатываются в автоматическом режиме.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

БАРС-НН Военные мобилизация
