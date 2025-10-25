Нижегородцам рассказали, кого набирают в мобилизационный резерв Общество

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородской области началось формирование мобилизационного резерва "БАРС-НН", основной задачей которого станет защита промышленных предприятий от возможных воздушных атак. Об этом сообщил военный комиссар региона Сергей Агафонов сайту pravda-nn.ru.

"К сожалению, такая угроза есть, и наша главная задача — обеспечить жизнедеятельность региона, безопасность предприятий. Для этого нужны люди, которые по зову сердца, по своему воспитанию, по своей идеологии, невзирая на то, что они живут мирной жизнью здесь, готовы выполнить такие задачи", — отметил он.

Отряд будет действовать исключительно на территории области и не будет направляться в зону специальной военной операции.

Что касается требований к резервистам, то в отряд могут вступить граждане, прошедшие срочную службу в армии либо окончившие военные кафедры.

Для разных категорий военнослужащих установлены возрастные ограничения:

52 — для рядовых, сержантов и прапорщиков;

57 — для младших офицеров;

62 — для старших офицеров.

Кандидаты должны иметь категорию годности к службе не ниже А, Б или В, а также образование не ниже среднего. Лица с судимостью или находящиеся под следствием в резерв не принимаются.

При этом наличие постоянной прописки в Нижегородской области не является обязательным условием. Достаточно временной регистрации в регионе.

Напомним, на сегодняшний день уже сформирована первая группа отряда "БАРС-НН", в которую вошли 15 человек.